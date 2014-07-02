Сопловий комплект 035 до пристроїв для струменевого абразивного очищення
Комплект складається з сопла для струменевого абразивного очищення і соплової насадки. Використовується тільки в поєднанні з пристроями 4.762-010.0 / -022.0.
Комплект складається з сопла для струменевого абразивного очищення і соплової насадки. Використовується тільки в поєднанні з пристроями 4.762-010.0 / -022.0.
Специфікації
Технічні характеристики
|З'єднувальна різьба
|M22 x 1,5
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,36
Запчастини для Сопловий комплект 035 до пристроїв для струменевого абразивного очищення
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