Сопловий комплект 035 до пристроїв для струменевого абразивного очищення

Комплект складається з сопла для струменевого абразивного очищення і соплової насадки. Використовується тільки в поєднанні з пристроями 4.762-010.0 / -022.0.

Комплект складається з сопла для струменевого абразивного очищення і соплової насадки. Використовується тільки в поєднанні з пристроями 4.762-010.0 / -022.0.

Специфікації

Технічні характеристики

З'єднувальна різьба M22 x 1,5
Вага (з упаковкою) (кг) 0,36
Запчастини для Сопловий комплект 035 до пристроїв для струменевого абразивного очищення

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


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