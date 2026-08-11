Станція для очищення для робота-пилососа RCV 5
Інтелектуальне рішення для повністю автономного прибирання: станція для очищення для робота-пилососа RCV 5, що передбачає функцію регулярного автоматичного розвантаження його мішка для пилу.
Базова станція для робота-пилососа RCV 5 підвищує рівень його автономності: в ній передбачена функція автоматичного розвантаження пилозбірника апарату, що виключає необхідність вручну виконувати цю брудну роботу. Зібрані апаратом пил і сміття відсмоктуються базовою станцією і збираються у високоякісний фільтр-мішок з нетканого матеріалу щоразу, коли робот-пилосос пристиковується до неї після закінчення прибирання або для підзарядки акумулятора. Таке рішення унеможливлює поширення пилу і значно спрощує поводження з апаратом. При цьому одночасно з розвантаженням зібраного пилу здійснюється і заряд акумулятора робота-пилососа.
Особливості та переваги
Автоматичне розвантаження зібраного пилу
- Значне збільшення тривалості автономної роботи робота-пилососа RCV 5 завдяки регулярному автоматичному розвантаженню його пилозбірника.
- Виключаються необхідність у ручному спустошенні пилозбірника апарату RCV 5 і контакт із брудом.
- Відмінні результати прибирання завдяки регулярному розвантаженню пилозбірника робота-пилососа RCV 5, що забезпечує стабільну високу силу всмоктування.
Флісовий фільтр-мішок
- Пил і сміття надійно збираються у фільтр-мішок.
- Проста і гігієнічна утилізація зібраного сміття.
- Під час виймання з базової станції фільтр-мішок автоматично закривається. Завдяки цьому надійно унеможливлюється поширення пилу під час заміни мішка.
Тримач для кабелю
- Мережевий кабель базової станції намотується на тримач з її заднього боку, що виключає небезпеку спіткнутися об нього.
Керування з мобільного додатка
- За необхідності базовою станцією апарата RCV 5 можна зручно керувати за допомогою мобільного додатка.
- Функція розвантаження зібраного пилу може бути також додатково активована зі смартфона.
Сумісність із будь-якими апаратами RCV 5
- Базова станція з функцією розвантаження зібраного пилу сумісна з усіма роботами-пилососами RCV 5, у т. ч. з апаратами, що були укомплектовані базовою станцією, яка виконує тільки функцію заряду.
- Завдяки комплекту переобладнання, що додається, вже наявний апарат RCV 5 може бути швидко підготовлений до роботи з базовою станцією, що виконує функцію розвантаження зібраного пилу.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|1
|Об'єм фільтр-мішка (л)
|4
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|4,6
|Вага (з упаковкою) (кг)
|7,8
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|401 x 290 x 446
Оснащення
- Флісовий фільтр-мішок: 1 шт.
- Сміттєзбірник
Області застосування
- Тверда підлога із захисним покриттям, така як паркет, ламінат, пробка, камінь, лінолеум і ПВХ, а також килими з коротким ворсом
- Чищення килимових підлогових покриттів із коротким ворсом
Аксесуари
Запчастини для Станція для очищення для робота-пилососа RCV 5
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