Базова станція для робота-пилососа RCV 5 підвищує рівень його автономності: в ній передбачена функція автоматичного розвантаження пилозбірника апарату, що виключає необхідність вручну виконувати цю брудну роботу. Зібрані апаратом пил і сміття відсмоктуються базовою станцією і збираються у високоякісний фільтр-мішок з нетканого матеріалу щоразу, коли робот-пилосос пристиковується до неї після закінчення прибирання або для підзарядки акумулятора. Таке рішення унеможливлює поширення пилу і значно спрощує поводження з апаратом. При цьому одночасно з розвантаженням зібраного пилу здійснюється і заряд акумулятора робота-пилососа.