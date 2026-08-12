Стартовий комплект ножів для тримера
Ніж для тримера, що дозволяє видаляти бур'яни та мох навіть у важкодоступних місцях, сумісний з усіма тримерами Kärcher на платформі Battery Power 18 та 36 В.
За допомогою потужного ножа для тримера можна легко видаляти мох і бур'яни навіть у місцях, які неможливо обробити газонокосаркою. Стартовий комплект включає тримач лез і 10 лез, які легко замінюються без використання інструментів. Ніж може використовуватися у всіх акумуляторних тримерах Kärcher з напругою живлення 18 і 36 В.
Особливості та переваги
Результат скошування
- Ефективне та акуратне скошування завдяки міцним лезам.
Заміна леза тримера без інструментів
- Заміна лез здійснюється дуже швидко і не вимагає застосування інструментів.
Практичний стартовий комплект «2 в 1»
- У комплекті поставки тримач і 10 лез гарантують тривалу роботу.
Ідеально підібрані аксесуари
- Сумісність з усіма акумуляторними тримерами Kärcher з напругою живлення 18 і 36 В.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість лопастей
|2
|Робоча ширина (см)
|23
|Колір
|сірий
|Вага (кг)
|0,054
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,11
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|118 x 118 x 35
Області застосування
- Газон
- Краї газонів, наприклад поруч із клумбами або доріжками