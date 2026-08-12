За допомогою потужного ножа для тримера можна легко видаляти мох і бур'яни навіть у місцях, які неможливо обробити газонокосаркою. Стартовий комплект включає тримач лез і 10 лез, які легко замінюються без використання інструментів. Ніж може використовуватися у всіх акумуляторних тримерах Kärcher з напругою живлення 18 і 36 В.