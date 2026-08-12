Стартовий комплект ножів для тримера

Ніж для тримера, що дозволяє видаляти бур'яни та мох навіть у важкодоступних місцях, сумісний з усіма тримерами Kärcher на платформі Battery Power 18 та 36 В.

За допомогою потужного ножа для тримера можна легко видаляти мох і бур'яни навіть у місцях, які неможливо обробити газонокосаркою. Стартовий комплект включає тримач лез і 10 лез, які легко замінюються без використання інструментів. Ніж може використовуватися у всіх акумуляторних тримерах Kärcher з напругою живлення 18 і 36 В.

Особливості та переваги
Результат скошування
  • Ефективне та акуратне скошування завдяки міцним лезам.
Заміна леза тримера без інструментів
  • Заміна лез здійснюється дуже швидко і не вимагає застосування інструментів.
Практичний стартовий комплект «2 в 1»
  • У комплекті поставки тримач і 10 лез гарантують тривалу роботу.
Ідеально підібрані аксесуари
  • Сумісність з усіма акумуляторними тримерами Kärcher з напругою живлення 18 і 36 В.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість лопастей 2
Робоча ширина (см) 23
Колір сірий
Вага (кг) 0,054
Вага (з упаковкою) (кг) 0,11
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 118 x 118 x 35
Області застосування
  • Газон
  • Краї газонів, наприклад поруч із клумбами або доріжками