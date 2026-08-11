Стартовий комплект серветок забезпечує ефективне прибирання за допомогою пароочисника. Дві серветки для підлоги зі спеціальною петлеподібною структурою тканини чудово поглинають забруднення і дають змогу легко очищати навіть кутові та крайові ділянки підлоги. При цьому висока паропроникність гарантує чудові результати прибирання. Серветки легко встановлюються на насадці для підлоги EasyFix за допомогою липучки і швидко знімаються без контакту з брудом. Абразивна обтяжка для ручної насадки дає змогу легко видаляти навіть стійкий вапняно-мильний наліт, а серветка для полірування повертає дзеркалам та іншим гладким поверхням початковий блиск.