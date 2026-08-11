Стартовий комплект серветок
Високоякісний стартовий комплект серветок для чищення парою включає 2 універсальні серветки для підлоги, абразивне обтягування для ручної насадки та серветку для полірування.
Стартовий комплект серветок забезпечує ефективне прибирання за допомогою пароочисника. Дві серветки для підлоги зі спеціальною петлеподібною структурою тканини чудово поглинають забруднення і дають змогу легко очищати навіть кутові та крайові ділянки підлоги. При цьому висока паропроникність гарантує чудові результати прибирання. Серветки легко встановлюються на насадці для підлоги EasyFix за допомогою липучки і швидко знімаються без контакту з брудом. Абразивна обтяжка для ручної насадки дає змогу легко видаляти навіть стійкий вапняно-мильний наліт, а серветка для полірування повертає дзеркалам та іншим гладким поверхням початковий блиск.
Особливості та переваги
Високоякісне мікроволокно
Зручна система застібка-липучка
Ярличок на серветці для чищення підлоги
Серветка для чищення підлоги покриває всі сторони насадки для підлоги
Абразивна серветка з мікрофібри для ручного сопла з абразивними і м'якими мікроволокнами
Високоякісна мікроволокна серветка для полірування
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,141
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,19
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|345 x 115 x 10
Сумісна техніка
Області застосування
- Підлоги з твердим покриттям.
- Душова кабіна / ванна
- Умивальники
- Крани
- Дзеркала
- Кахель