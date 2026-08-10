Стяжки для WV 1 (250 мм)

Для заміни стяжок у віконному пилососі WV 1. Ретельно видаляють вологу з будь-яких гладких поверхонь, не залишаючи на них смуг і розводів.

Для заміни стяжок у віконному пилососі WV 1. Ретельно видаляють вологу з будь-яких гладких поверхонь, не залишаючи на них смуг і розводів.

Особливості та переваги
Силіконові стяжки
  • Прибирання без крапель і брудних розводів
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (шт.) 2
Колір чорний
Вага (кг) 0,03
Вага (з упаковкою) (кг) 0,05
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 250 x 5 x 45
Області застосування
  • Гладкі поверхні
  • Вікна та скляні поверхні
  • Дзеркала
  • Керамічна плитка
  • Душова кабіна / ванна
  • Робочі поверхні на кухні
  • Конденсат
  • Сонячні батареї / Балконні електростанції