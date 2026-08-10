Стяжки для WV 1 (250 мм)
Для заміни стяжок у віконному пилососі WV 1. Ретельно видаляють вологу з будь-яких гладких поверхонь, не залишаючи на них смуг і розводів.
Для заміни стяжок у віконному пилососі WV 1. Ретельно видаляють вологу з будь-яких гладких поверхонь, не залишаючи на них смуг і розводів.
Особливості та переваги
Силіконові стяжки
- Прибирання без крапель і брудних розводів
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|2
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,03
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,05
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|250 x 5 x 45
Області застосування
- Гладкі поверхні
- Вікна та скляні поверхні
- Дзеркала
- Керамічна плитка
- Душова кабіна / ванна
- Робочі поверхні на кухні
- Конденсат
- Сонячні батареї / Балконні електростанції