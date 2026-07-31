Струменева трубка, 1050 мм, поворотна

Струменева трубка з нержавіючої сталі 1050 мм з ергономічною ручкою для зручності використання і захисту. Обертається на 360 ° під тиском.

Струменева трубка з нержавіючої сталі 1050 мм з ергономічною ручкою для зручності використання і захисту. Обертається на 360 ° під тиском.

Специфікації

Технічні характеристики

Макс. робочий тиск (бар) 300
Довжина (мм) 1050
Температура (°C) макс. 155
З'єднувальна різьба EASY!Lock
Рукоятка поворотна
Вага (з упаковкою) (кг) 1

Відео

Сумісна техніка