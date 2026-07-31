Струменева трубка, 600 мм, поворотна

Ергономічна поворотна струменева трубка довжиною 600 мм.

Струменева трубка з високоякісної сталі з великим різьбовим роз'ємом. Ергономічна рукоятка забезпечує зручність використання і хорошу ізоляцію. Трубка повертається на 360° під тиском.

Специфікації

Технічні характеристики

Макс. робочий тиск (бар) 300
Довжина (мм) 600
Температура (°C) макс. 155
З'єднувальна різьба EASY!Lock
Рукоятка поворотна
Вага (з упаковкою) (кг) 0,785

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