Струменева трубка, 840 мм, поворотна, 840 мм, поворотна
Трубка 840 мм з нержавіючої сталі (ручна муфта) з ергономічною ручкою для зручності використання і захисту. Поворотна на 360° під тиском.
Трубка 840 мм з нержавіючої сталі (ручна муфта) з ергономічною ручкою для зручності використання і захисту. Поворотна на 360° під тиском.
Специфікації
Технічні характеристики
|Макс. робочий тиск (бар)
|300
|Довжина (мм)
|840
|Температура (°C)
|макс. 155
|З'єднувальна різьба
|M22 x 1,5
|Рукоятка
|поворотна
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,895