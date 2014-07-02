Струменева трубка, 840 мм, поворотна, 840 мм, поворотна

Трубка 840 мм з нержавіючої сталі (ручна муфта) з ергономічною ручкою для зручності використання і захисту. Поворотна на 360° під тиском.

Трубка 840 мм з нержавіючої сталі (ручна муфта) з ергономічною ручкою для зручності використання і захисту. Поворотна на 360° під тиском.

Специфікації

Технічні характеристики

Макс. робочий тиск (бар) 300
Довжина (мм) 840
Температура (°C) макс. 155
З'єднувальна різьба M22 x 1,5
Рукоятка поворотна
Вага (з упаковкою) (кг) 0,895