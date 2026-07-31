Подовжувальна трубка призначена для з'єднання апарату середнього тиску Kärcher з приладдям системи Handheld, оснащеними роз'ємом Quick Connect. Вона полегшує виконання робіт і завдяки збільшенню відстані до користувача забезпечує йому захист від бризок води. Подовжувальна трубка сумісна з апаратами середнього тиску Kärcher і може використовуватися тільки в поєднанні з приладдям системи Handheld з роз'ємом Quick Connect, наприклад струменевого трубкою MJ 24 Handheld.