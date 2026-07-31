Струменева трубка (довга)

Подовжувальна трубка для збільшення радіусу дії апарату на 0,4 м. Забезпечує легке і ефективне очищення важкодоступних місць. Сумісна з усіма апаратами Kärcher системи Handheld.

Подовжувальна трубка призначена для з'єднання апарату середнього тиску Kärcher з приладдям системи Handheld, оснащеними роз'ємом Quick Connect. Вона полегшує виконання робіт і завдяки збільшенню відстані до користувача забезпечує йому захист від бризок води. Подовжувальна трубка сумісна з апаратами середнього тиску Kärcher і може використовуватися тільки в поєднанні з приладдям системи Handheld з роз'ємом Quick Connect, наприклад струменевого трубкою MJ 24 Handheld.

Особливості та переваги
Приєднання аксесуарів для апаратів Kärcher KHB і OC 6-18 за допомогою роз'єму Quick Connect
  • Зручність роботи і захист користувача від бризок води.
Кольорове кодування байонетного роз'єму
  • Чітка відмінність від аксесуарів для апаратів високого тиску.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,137
Вага (з упаковкою) (кг) 0,208
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 384 x 40 x 37