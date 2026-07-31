Струменева трубка (довга)
Подовжувальна трубка для збільшення радіусу дії апарату на 0,4 м. Забезпечує легке і ефективне очищення важкодоступних місць. Сумісна з усіма апаратами Kärcher системи Handheld.
Подовжувальна трубка призначена для з'єднання апарату середнього тиску Kärcher з приладдям системи Handheld, оснащеними роз'ємом Quick Connect. Вона полегшує виконання робіт і завдяки збільшенню відстані до користувача забезпечує йому захист від бризок води. Подовжувальна трубка сумісна з апаратами середнього тиску Kärcher і може використовуватися тільки в поєднанні з приладдям системи Handheld з роз'ємом Quick Connect, наприклад струменевого трубкою MJ 24 Handheld.
Особливості та переваги
Приєднання аксесуарів для апаратів Kärcher KHB і OC 6-18 за допомогою роз'єму Quick Connect
- Зручність роботи і захист користувача від бризок води.
Кольорове кодування байонетного роз'єму
- Чітка відмінність від аксесуарів для апаратів високого тиску.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,137
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,208
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|384 x 40 x 37