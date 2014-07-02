Струменева трубка MP 160 Multi Power для К 7

Для апаратів високого тиску серії K 7. Струменева трубка Multi Power формує струмені 5 видів: низького тиску, точкову, віялову і роторну, а також розширену віялову меншого тиску.

Трубка Multi Power для апаратів високого тиску серії K 6 - K 7 формує струмені 5 видів: низького тиску (для нанесення миючого засобу), точкову, віялову і роторну високого тиску, а також розширену віялову меншого тиску. Вибір струменя проводиться поворотом наконечника трубки.

Особливості та переваги
5 типів розпилення
  • 5 в 1: п'ять різних типів розпилення в одній трубці
  • Немає необхідності заміни струменевих трубок.
Зручно тримати в руці
  • Зручне керування
Плавне регулювання
  • Регулювання тиску для виконання різних завдань очищення
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,51
Вага (з упаковкою) (кг) 0,577
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 447 x 57 x 57

Відео

Сумісна техніка
Області застосування
  • Мийка автомобілів
  • Для очищення мотоциклів і скутерів
  • Території навколо будинку та саду
  • Паркан і стіни з каменю
  • Меблі для саду/тераси/балкона
  • Паркани
Запчастини для Струменева трубка MP 160 Multi Power для К 7

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