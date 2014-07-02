Струменева трубка MP 160 Multi Power для К 7
Для апаратів високого тиску серії K 7. Струменева трубка Multi Power формує струмені 5 видів: низького тиску, точкову, віялову і роторну, а також розширену віялову меншого тиску.
Трубка Multi Power для апаратів високого тиску серії K 6 - K 7 формує струмені 5 видів: низького тиску (для нанесення миючого засобу), точкову, віялову і роторну високого тиску, а також розширену віялову меншого тиску. Вибір струменя проводиться поворотом наконечника трубки.
Особливості та переваги
5 типів розпилення
- 5 в 1: п'ять різних типів розпилення в одній трубці
- Немає необхідності заміни струменевих трубок.
Зручно тримати в руці
- Зручне керування
Плавне регулювання
- Регулювання тиску для виконання різних завдань очищення
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,51
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,577
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|447 x 57 x 57
Відео
Області застосування
- Мийка автомобілів
- Для очищення мотоциклів і скутерів
- Території навколо будинку та саду
- Паркан і стіни з каменю
- Меблі для саду/тераси/балкона
- Паркани
Запчастини для Струменева трубка MP 160 Multi Power для К 7
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