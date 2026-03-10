Вид струменя тепер можна міняти, не замінюючи для цього струменеву трубку: трубка Multi «3 в 1» дозволяє легко перемикатися між віяловим струменем високого тиску, точковим струменем і струменем для нанесення миючого засобу. Для цього достатньо простого повороту трубки, а відповідний тиск швидко і легко встановлюється за допомогою кнопок на пістолеті. Універсальна струменева трубка Multi «3 в 1» підходить до апаратів високого тиску Kärcher K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus і K 5 Premium Full Control Plus (починаючи з 2017 р випуску).