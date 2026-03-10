Струменева трубка Multi «3 в 1» MJ 145 для апаратів K 5 (Premium) FC Plus і Smart Control

Універсальне рішення від Kärcher: струменева трубка Multi «3 в 1» для минимоек K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus і K 5 Premium Full Control Plus (починаючи з 2017 р випуску).

Вид струменя тепер можна міняти, не замінюючи для цього струменеву трубку: трубка Multi «3 в 1» дозволяє легко перемикатися між віяловим струменем високого тиску, точковим струменем і струменем для нанесення миючого засобу. Для цього достатньо простого повороту трубки, а відповідний тиск швидко і легко встановлюється за допомогою кнопок на пістолеті. Універсальна струменева трубка Multi «3 в 1» підходить до апаратів високого тиску Kärcher K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus і K 5 Premium Full Control Plus (починаючи з 2017 р випуску).

Особливості та переваги
Повний контроль в обох руках
  • Плавне регулювання тиску за допомогою інтелектуального пістолета.
Заміна насадки без зусиль
  • Просто поверніть струменеву трубку для того, щоб вибрати правильний режим
Три типи розпилення в одній трубці
  • Подача миючого засобу, форсунка, що обертається, і плоский струмінь високого тиску, який плавно регулюється, - все для бездоганної роботи.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,472
Вага (з упаковкою) (кг) 0,56
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 445 x 63 x 63

Адаптер для приєднання пістолетів до 2010 року випуску (типів М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).

Області застосування
  • Мийка автомобілів
  • Для очищення мотоциклів і скутерів
  • Території навколо будинку та саду
  • Паркан і стіни з каменю
  • Меблі для саду/тераси/балкона
  • Паркани
інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.