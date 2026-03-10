Струменева трубка Multi «3 в 1» MJ 145 для апаратів K 5 (Premium) FC Plus і Smart Control
Універсальне рішення від Kärcher: струменева трубка Multi «3 в 1» для минимоек K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus і K 5 Premium Full Control Plus (починаючи з 2017 р випуску).
Вид струменя тепер можна міняти, не замінюючи для цього струменеву трубку: трубка Multi «3 в 1» дозволяє легко перемикатися між віяловим струменем високого тиску, точковим струменем і струменем для нанесення миючого засобу. Для цього достатньо простого повороту трубки, а відповідний тиск швидко і легко встановлюється за допомогою кнопок на пістолеті. Універсальна струменева трубка Multi «3 в 1» підходить до апаратів високого тиску Kärcher K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus і K 5 Premium Full Control Plus (починаючи з 2017 р випуску).
Особливості та переваги
Повний контроль в обох руках
- Плавне регулювання тиску за допомогою інтелектуального пістолета.
Заміна насадки без зусиль
- Просто поверніть струменеву трубку для того, щоб вибрати правильний режим
Три типи розпилення в одній трубці
- Подача миючого засобу, форсунка, що обертається, і плоский струмінь високого тиску, який плавно регулюється, - все для бездоганної роботи.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,472
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,56
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|445 x 63 x 63
Адаптер для приєднання пістолетів до 2010 року випуску (типів М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).
Області застосування
- Мийка автомобілів
- Для очищення мотоциклів і скутерів
- Території навколо будинку та саду
- Паркан і стіни з каменю
- Меблі для саду/тераси/балкона
- Паркани