Струменева трубка Multi «5 в 1» MJ 24

Універсальна струменева трубка для ручного апарату середнього тиску Kärcher, що формує 5 видів струменю: точковий, віяловий, для ополіскування, аерозольний і для поливу рослин. Зручно перемикається поворотом головки з соплами.

Універсальна струменева трубка MJ 24 Handheld формує струмінь 5 видів: точковий, віяловий, для ополіскування, аерозольний і для поливу рослин. Завдяки цьому вона підходить для вирішення найрізноманітніших завдань. Вибір струменя проводиться простим поворотом головки з соплами. Роз'єм Quick Connect дозволяє швидко і легко робити заміну приладдя системи Handheld однією рукою. Струменева трубка MJ 24 Handheld сумісна з апаратами середнього тиску Kärcher. Для її застосування потрібно подовжувальна трубка Handheld.

Особливості та переваги
Струменева трубка 5-в-1
  • П'ять різних типів струменю в одній трубці.
Економія часу
  • Немає необхідності заміни струменевих трубок.
Чистка та полив в одному
  • Не потрібно переходити до застосування садового шланга з розпилювачем.
Точковий струмінь
  • Очищення швів, щілин і вузьких зазорів, а також видалення плям і бруду.
Плоский струмінь
  • Очищення поверхонь і предметів.
Струмінь для ополіскування
  • Змивання свіжого бруду.
Водяний туман
  • Очищення рослин від пилу або пилку струменем низького тиску.
Прямий струмінь
  • Полив рослин.
Адаптер Quick Connect
  • Проста і швидка заміна.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,103
Вага (з упаковкою) (кг) 0,141
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 70 x 58 x 60
Області застосування
  • Меблі для саду/тераси/балкона
  • Велосипеди
  • Для очищення садових меблів та інструменту
  • Дитячі іграшки
  • Квіткові клумби
  • Для очищення листя
  • Полив рослин
Аксесуари