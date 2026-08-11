Струменева трубка Multi «5 в 1» MJ 24
Універсальна струменева трубка для ручного апарату середнього тиску Kärcher, що формує 5 видів струменю: точковий, віяловий, для ополіскування, аерозольний і для поливу рослин. Зручно перемикається поворотом головки з соплами.
Універсальна струменева трубка MJ 24 Handheld формує струмінь 5 видів: точковий, віяловий, для ополіскування, аерозольний і для поливу рослин. Завдяки цьому вона підходить для вирішення найрізноманітніших завдань. Вибір струменя проводиться простим поворотом головки з соплами. Роз'єм Quick Connect дозволяє швидко і легко робити заміну приладдя системи Handheld однією рукою. Струменева трубка MJ 24 Handheld сумісна з апаратами середнього тиску Kärcher. Для її застосування потрібно подовжувальна трубка Handheld.
Особливості та переваги
Струменева трубка 5-в-1
- П'ять різних типів струменю в одній трубці.
Економія часу
- Немає необхідності заміни струменевих трубок.
Чистка та полив в одному
- Не потрібно переходити до застосування садового шланга з розпилювачем.
Точковий струмінь
- Очищення швів, щілин і вузьких зазорів, а також видалення плям і бруду.
Плоский струмінь
- Очищення поверхонь і предметів.
Струмінь для ополіскування
- Змивання свіжого бруду.
Водяний туман
- Очищення рослин від пилу або пилку струменем низького тиску.
Прямий струмінь
- Полив рослин.
Адаптер Quick Connect
- Проста і швидка заміна.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,103
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,141
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|70 x 58 x 60
Області застосування
- Меблі для саду/тераси/балкона
- Велосипеди
- Для очищення садових меблів та інструменту
- Дитячі іграшки
- Квіткові клумби
- Для очищення листя
- Полив рослин