Універсальна струменева трубка MJ 24 Handheld формує струмінь 5 видів: точковий, віяловий, для ополіскування, аерозольний і для поливу рослин. Завдяки цьому вона підходить для вирішення найрізноманітніших завдань. Вибір струменя проводиться простим поворотом головки з соплами. Роз'єм Quick Connect дозволяє швидко і легко робити заміну приладдя системи Handheld однією рукою. Струменева трубка MJ 24 Handheld сумісна з апаратами середнього тиску Kärcher. Для її застосування потрібно подовжувальна трубка Handheld.