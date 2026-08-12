Струменева трубка Multi поєднує чотири типи струменя в одному вузлі: точковий, віяловий, аерозольний та лійковий, що робить її універсальним рішенням для різних завдань очищення. Багатопозиційна конструкція дозволяє миттєво змінювати тип струменя без необхідності заміни насадки – просто повертаючи регулятор на головці трубки. Байонетний роз'єм забезпечує швидке та зручне підключення іншого приладдя. Струменева трубка Multi повністю сумісна з усіма моделями OC 3 і OC 4.