Струменева трубка Multi низького тиску

Універсальна багатофункціональна струменева трубка «4 в 1» для мобільних апаратів середнього тиску OC 3 та OC 4 забезпечує максимальну гнучкість у використанні завдяки чотирьом режимам подачі води: точковому, віяловому, аерозольному та лейковому струменю. Це дозволяє ефективно адаптувати очищення до різних типів поверхонь і завдань.

Струменева трубка Multi поєднує чотири типи струменя в одному вузлі: точковий, віяловий, аерозольний та лійковий, що робить її універсальним рішенням для різних завдань очищення. Багатопозиційна конструкція дозволяє миттєво змінювати тип струменя без необхідності заміни насадки – просто повертаючи регулятор на головці трубки. Байонетний роз'єм забезпечує швидке та зручне підключення іншого приладдя. Струменева трубка Multi повністю сумісна з усіма моделями OC 3 і OC 4.

Особливості та переваги
Струменева трубка Multi низького тиску: Багатофункціональна насадка 4-в-1
Багатофункціональна насадка 4-в-1
Поєднує 4 різні види струменя в одному соплі. Символи на сопловій голівці вказують правильний вид струменя.
Струменева трубка Multi низького тиску: Економія часу
Економія часу
Не потрібна трудомістка заміна насадок. Вибір струменя здійснюється простим поворотом на сопловій голівці.
Струменева трубка Multi низького тиску: Чистка та полив в одному
Чистка та полив в одному
Не потрібно переходити до застосування садового шланга з розпилювачем.
Плоский струмінь
  • Універсальний струмінь для очищення різних об'єктів і поверхонь.
Точковий струмінь
  • Особливо потужний струмінь для усунення стійких забруднень і розчинення точкових забруднень у важкодоступних місцях.
Водяний туман
  • М'який струмінь для особливо делікатних завдань (наприклад, миття собак і рослин).
Прямий струмінь
  • Полив рослин.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,104
Вага (з упаковкою) (кг) 0,148
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 119 x 59 x 59
Сумісна техніка
Області застосування
  • Велосипеди
  • Тенти / туристичне спорядження
  • Домашні тварини / собаки
  • Взуття / похідні черевики
  • Спортивний інвентар (дошки для серфінгу, байдарки тощо)
  • Прогулянкові коляски / дитячі машини
  • Для очищення садових меблів та інструменту
  • Меблі для саду/тераси/балкона
  • Дитячі іграшки
  • Квіткові клумби