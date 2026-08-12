Струменева трубка Multi низького тиску
Універсальна багатофункціональна струменева трубка «4 в 1» для мобільних апаратів середнього тиску OC 3 та OC 4 забезпечує максимальну гнучкість у використанні завдяки чотирьом режимам подачі води: точковому, віяловому, аерозольному та лейковому струменю. Це дозволяє ефективно адаптувати очищення до різних типів поверхонь і завдань.
Струменева трубка Multi поєднує чотири типи струменя в одному вузлі: точковий, віяловий, аерозольний та лійковий, що робить її універсальним рішенням для різних завдань очищення. Багатопозиційна конструкція дозволяє миттєво змінювати тип струменя без необхідності заміни насадки – просто повертаючи регулятор на головці трубки. Байонетний роз'єм забезпечує швидке та зручне підключення іншого приладдя. Струменева трубка Multi повністю сумісна з усіма моделями OC 3 і OC 4.
Особливості та переваги
Багатофункціональна насадка 4-в-1Поєднує 4 різні види струменя в одному соплі. Символи на сопловій голівці вказують правильний вид струменя.
Економія часуНе потрібна трудомістка заміна насадок. Вибір струменя здійснюється простим поворотом на сопловій голівці.
Чистка та полив в одномуНе потрібно переходити до застосування садового шланга з розпилювачем.
Плоский струмінь
- Універсальний струмінь для очищення різних об'єктів і поверхонь.
Точковий струмінь
- Особливо потужний струмінь для усунення стійких забруднень і розчинення точкових забруднень у важкодоступних місцях.
Водяний туман
- М'який струмінь для особливо делікатних завдань (наприклад, миття собак і рослин).
Прямий струмінь
- Полив рослин.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,104
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,148
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|119 x 59 x 59
Області застосування
- Велосипеди
- Тенти / туристичне спорядження
- Домашні тварини / собаки
- Взуття / похідні черевики
- Спортивний інвентар (дошки для серфінгу, байдарки тощо)
- Прогулянкові коляски / дитячі машини
- Для очищення садових меблів та інструменту
- Меблі для саду/тераси/балкона
- Дитячі іграшки
- Квіткові клумби