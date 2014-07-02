Струменева трубка Multi Power (K3 - K5)
Формує струмені 5 видів: низького тиску (для нанесення миючого засобу), віялову високого тиску, розширену віялову, точкову і роторну. Вибір струменя здійснюється обертанням трубки.
Особливості та переваги
5 типів розпилення
- 5 в 1: п'ять різних типів розпилення в одній трубці
- Немає необхідності заміни струменевих трубок.
Зручно тримати в руці
- Зручне керування
Плавне регулювання
- Регулювання тиску для виконання різних завдань очищення
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,51
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,567
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|447 x 57 x 57
Відео
Області застосування
- Мийка автомобілів
- Для очищення мотоциклів і скутерів
- Території навколо будинку та саду
- Паркан і стіни з каменю
- Меблі для саду/тераси/балкона
- Паркани
Запчастини для Струменева трубка Multi Power (K3 - K5)
