Струменева трубка PowerControl 027
Струменева трубка PowerControl з соплом розміру 027 дозволяє плавно регулювати тиск прямо на рукоятці і, тим самим, точно адаптувати потужність до конкретної задачі.
Ідеальна альтернатива апарату високого тиску без функції Servo Control: струменева трубка PowerControl 027 з запатентованим контуром потужного сопла, яке збільшує потужність очищення на 40%, забезпечує плавне регулювання тиску, доступне безпосередньо на рукоятці. Це дозволяє точно адаптувати потужність до конкретної задачі прямо в процесі роботи. А вбудований режим низького тиску дозволяє наносити засіб для чищення. Щоб досягти ще більш досконалого результату, можна використовувати функцію регулювання положення струменя, що забезпечує оптимальний робочий кут.
Специфікації
Технічні характеристики
|З'єднувальна різьба
|EASY!Lock
|Колір
|антрацит
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,1
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Запчастини для Струменева трубка PowerControl 027
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