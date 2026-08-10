Ідеальна альтернатива апарату високого тиску без функції Servo Control: струменева трубка PowerControl 027 з запатентованим контуром потужного сопла, яке збільшує потужність очищення на 40%, забезпечує плавне регулювання тиску, доступне безпосередньо на рукоятці. Це дозволяє точно адаптувати потужність до конкретної задачі прямо в процесі роботи. А вбудований режим низького тиску дозволяє наносити засіб для чищення. Щоб досягти ще більш досконалого результату, можна використовувати функцію регулювання положення струменя, що забезпечує оптимальний робочий кут.