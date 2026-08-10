Струменева трубка PowerControl 027

Струменева трубка PowerControl з соплом розміру 027 дозволяє плавно регулювати тиск прямо на рукоятці і, тим самим, точно адаптувати потужність до конкретної задачі.

Ідеальна альтернатива апарату високого тиску без функції Servo Control: струменева трубка PowerControl 027 з запатентованим контуром потужного сопла, яке збільшує потужність очищення на 40%, забезпечує плавне регулювання тиску, доступне безпосередньо на рукоятці. Це дозволяє точно адаптувати потужність до конкретної задачі прямо в процесі роботи. А вбудований режим низького тиску дозволяє наносити засіб для чищення. Щоб досягти ще більш досконалого результату, можна використовувати функцію регулювання положення струменя, що забезпечує оптимальний робочий кут.

Специфікації

Технічні характеристики

З'єднувальна різьба EASY!Lock
Колір антрацит
Вага (з упаковкою) (кг) 1,1

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