Струменева трубка PowerControl 034
Струменева трубка PowerControl з соплом розміру 034 дозволяє плавно регулювати тиск прямо на рукоятці і, тим самим, точно адаптувати потужність до конкретної задачі.
Струменева трубка PowerControl 034 дозволяє плавно регулювати потужність очищення апарату високого тиску в залежності від конкретної задачі. Неважливо, хочете ви збільшити або зменшити тиск: запатентований контур потужного сопла збільшує ефективність очищення приблизно на 40%. Перемикач регулювання тиску розташований прямо на рукоятці і відрізняється простим управлінням. Крім цього, передбачено режим низького тиску для нанесення миючого засобу і функція регулювання положення струменя для правильного вибору робочого кута.
Специфікації
Технічні характеристики
|З'єднувальна різьба
|EASY!Lock
|Колір
|антрацит
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,15
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Запчастини для Струменева трубка PowerControl 034
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