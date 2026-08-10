Струменева трубка PowerControl 034 дозволяє плавно регулювати потужність очищення апарату високого тиску в залежності від конкретної задачі. Неважливо, хочете ви збільшити або зменшити тиск: запатентований контур потужного сопла збільшує ефективність очищення приблизно на 40%. Перемикач регулювання тиску розташований прямо на рукоятці і відрізняється простим управлінням. Крім цього, передбачено режим низького тиску для нанесення миючого засобу і функція регулювання положення струменя для правильного вибору робочого кута.