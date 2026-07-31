Завдяки запатентованому потужному контуру сопла Kärcher, яке збільшує потужність очищення прибл. на 40%, струменева трубка PowerControl 038 є хорошою альтернативою апаратів з функцією Servo Control. Ви можете легко адаптувати потужність очищення до конкретної задачі за допомогою функції плавного регулювання тиску і при цьому не переривати роботу. Для нанесення миючого засобу спеціально передбачений режим низького тиску, а оптимальний робочий кут вибирається за допомогою вбудованої функції регулювання положення струменя. Перемикач розташований прямо на рукоятці і відрізняється простим і легким управлінням.