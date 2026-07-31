Струменева трубка PowerControl 038
Струменева трубка PowerControl з соплом розміру 038 дозволяє плавно регулювати тиск прямо на рукоятці і, тим самим, точно адаптувати потужність до конкретної задачі.
Завдяки запатентованому потужному контуру сопла Kärcher, яке збільшує потужність очищення прибл. на 40%, струменева трубка PowerControl 038 є хорошою альтернативою апаратів з функцією Servo Control. Ви можете легко адаптувати потужність очищення до конкретної задачі за допомогою функції плавного регулювання тиску і при цьому не переривати роботу. Для нанесення миючого засобу спеціально передбачений режим низького тиску, а оптимальний робочий кут вибирається за допомогою вбудованої функції регулювання положення струменя. Перемикач розташований прямо на рукоятці і відрізняється простим і легким управлінням.
Специфікації
Технічні характеристики
|З'єднувальна різьба
|EASY!Lock
|Колір
|антрацит
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,1
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