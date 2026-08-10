Струменева трубка PowerControl 042
Струменева трубка PowerControl з соплом розміру 042 дозволяє плавно регулювати тиск прямо на рукоятці і, тим самим, точно адаптувати потужність до конкретної задачі.
Високий або низький залежно від потреби: функція плавного регулювання тиску струменевої трубки PowerControl 042 дозволяє оптимально адаптувати потужність очищення до конкретної задачі, не перериваючи роботу. Регулювання легко здійснюється за допомогою ергономічного перемикача, розташованого прямо на рукоятці. Додаткову оптимізацію забезпечує запатентований контур потужного сопла, який збільшує потужність очищення приблизно на 40%. Спеціальний режим низького тиску дозволяє наносити засіб для чищення, а інноваційна функція регулювання положення струменя - легко регулювати робочий кут.
Специфікації
Технічні характеристики
|З'єднувальна різьба
|EASY!Lock
|Колір
|антрацит
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,1
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Запчастини для Струменева трубка PowerControl 042
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