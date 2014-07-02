Для плавного регулювання тиску струменя води (від низького для нанесення миючого засобу до високого) простим обертанням трубки. Ідеально підходить для чищення невеликих територій навколо будинку і в саду. Застосовується з усіма побутовими апаратами високого тиску Kärcher серії К2.