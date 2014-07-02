Струменева трубка Vario-Power, K2
Для плавного регулювання тиску струменя води (від низького для нанесення миючого засобу до високого) простим обертанням трубки. Ідеально підходить для чищення невеликих територій навколо будинку і в саду. Застосовується з усіма побутовими апаратами високого тиску Kärcher серії К2.
Особливості та переваги
Плавне регулювання
- Регулювання тиску для виконання різних завдань очищення
Низький тиск для нанесення миючого засобу
- Плавне регулювання тиску - від низького (для подачі миючого засобу) до високого
Економія часу
- Немає необхідності заміни струменевих трубок.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,148
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,202
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|445 x 42 x 42
Області застосування
- Мийка автомобілів
- Для очищення мотоциклів і скутерів
- Фасади
- Паркан і стіни з каменю
- Очищення доріжок
- Паркани
- Території навколо будинку та саду