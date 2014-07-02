Струменева трубка Vario-Power, K2

Для плавного регулювання тиску струменя води (від низького для нанесення миючого засобу до високого) простим обертанням трубки.

Ідеально підходить для чищення невеликих територій навколо будинку і в саду. Застосовується з усіма побутовими апаратами високого тиску Kärcher серії К2.

Особливості та переваги
Плавне регулювання
  • Регулювання тиску для виконання різних завдань очищення
Низький тиск для нанесення миючого засобу
  • Плавне регулювання тиску - від низького (для подачі миючого засобу) до високого
Економія часу
  • Немає необхідності заміни струменевих трубок.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,148
Вага (з упаковкою) (кг) 0,202
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 445 x 42 x 42
Сумісна техніка
Області застосування
  • Мийка автомобілів
  • Для очищення мотоциклів і скутерів
  • Фасади
  • Паркан і стіни з каменю
  • Очищення доріжок
  • Паркани
  • Території навколо будинку та саду
