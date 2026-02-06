Тиск струменя (від низького для нанесення миючого засобу до високого) плавно регулюється простим поворотом наконечника. Ідеально підходить для чищення невеликих ділянок навколо будинку і в саду, наприклад, стін, доріжок, парканів і автомобілів. Підходить для всіх апаратів високого тиску Керхер класів К2 - К3.