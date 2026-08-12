Струменева трубка VJ 24 Handheld 360 °
Струменева трубка з шарніром, що повертається на 360°, є ідеальним рішенням для чищення за допомогою ручної мийки середнього тиску Kärcher KHB 5 важкодоступних місць.
Використання струменевої трубки VJ 24 Handheld короткого типу, що повертається в секторі 360°, дозволяє без проблем очищати важкодоступні місця. При цьому використання подовжувальної трубки полегшує роботу і завдяки збільшенню відстані до тіла користувача забезпечує йому захист від бризок води, що розлітаються. Крім того, роз'єм Quick Connect між сопловою головкою і подовжувальною трубкою дозволяє швидко і легко робити заміну приладдя системи Handheld однією рукою. Трубка VJ 24 Handheld сумісна з акумуляторним апаратом середнього тиску KHB 5 Battery.
Особливості та переваги
З шарніром, що повертається в діапазоні 360°
- Шарнір 360°, що регулюєтсья
Включає подовжувач
- Для ергономічної роботи
Плоский струмінь 25°
- Ретельне, ефективне прибирання
Адаптер Quick Connect
- Проста і швидка заміна.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,262
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,354
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|512 x 59 x 43
Області застосування
- Важкодоступні місця (кути, шви, щілини тощо)
- Квіткові клумби
- Для очищення сміттєвих контейнерів.
- Велосипеди
- Для очищення садових меблів та інструменту
Запчастини для Струменева трубка VJ 24 Handheld 360 °
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