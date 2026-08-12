Використання струменевої трубки VJ 24 Handheld короткого типу, що повертається в секторі 360°, дозволяє без проблем очищати важкодоступні місця. При цьому використання подовжувальної трубки полегшує роботу і завдяки збільшенню відстані до тіла користувача забезпечує йому захист від бризок води, що розлітаються. Крім того, роз'єм Quick Connect між сопловою головкою і подовжувальною трубкою дозволяє швидко і легко робити заміну приладдя системи Handheld однією рукою. Трубка VJ 24 Handheld сумісна з акумуляторним апаратом середнього тиску KHB 5 Battery.