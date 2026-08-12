Струменева трубка VJ 24 Handheld 360 °

Струменева трубка з шарніром, що повертається на 360°, є ідеальним рішенням для чищення за допомогою ручної мийки середнього тиску Kärcher KHB 5 важкодоступних місць.

Використання струменевої трубки VJ 24 Handheld короткого типу, що повертається в секторі 360°, дозволяє без проблем очищати важкодоступні місця. При цьому використання подовжувальної трубки полегшує роботу і завдяки збільшенню відстані до тіла користувача забезпечує йому захист від бризок води, що розлітаються. Крім того, роз'єм Quick Connect між сопловою головкою і подовжувальною трубкою дозволяє швидко і легко робити заміну приладдя системи Handheld однією рукою. Трубка VJ 24 Handheld сумісна з акумуляторним апаратом середнього тиску KHB 5 Battery.

Особливості та переваги
З шарніром, що повертається в діапазоні 360°
  • Шарнір 360°, що регулюєтсья
Включає подовжувач
  • Для ергономічної роботи
Плоский струмінь 25°
  • Ретельне, ефективне прибирання
Адаптер Quick Connect
  • Проста і швидка заміна.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,262
Вага (з упаковкою) (кг) 0,354
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 512 x 59 x 43
Сумісна техніка
Області застосування
  • Важкодоступні місця (кути, шви, щілини тощо)
  • Квіткові клумби
  • Для очищення сміттєвих контейнерів.
  • Велосипеди
  • Для очищення садових меблів та інструменту
Запчастини для Струменева трубка VJ 24 Handheld 360 °

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


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