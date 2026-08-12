Сумка з приладдям для власників домашніх тварин
Ідеальне доповнення до апаратів низького тиску Kärcher: сумка з приладдям для власників домашніх тварин включає практичні аксесуари, розроблені спеціально для миття собак.
Чудове рішення для власників собак: сумка з аксесуарами, що оптимально поєднуються з апаратами низького тиску Kärcher OC 3 і OC 4 і дають змогу дбайливо й ефективно мити домашніх улюбленців. Спеціально розроблена для цього щітка для чищення тварин із силіконовими масажними елементами очищає шерсть навіть від стійкого бруду. Насадка з конічним соплом забезпечує акуратне, дбайливе очищення шерсті та лап. Пухнаста мікроволоконна серветка добре вбирає вологу, викликає у собак приємні відчуття і запобігає утворенню неприємного запаху. Для акуратного зберігання аксесуарів використовується сумка з водовідштовхувального текстильного матеріалу, що входить до комплекту поставки, в яку можна також покласти інше приладдя невеликих розмірів.
Особливості та переваги
Мийна щітка для домашніх тваринСпеціально розроблена щітка для догляду за тваринами з силіконовими масажними елементами очищає шерсть навіть від стійкого бруду.
Конічна форсункаНасадка з конічним соплом забезпечує акуратне, дбайливе очищення шерсті та сильно забруднених лап.
Серветка з мікроволокнаПухнаста серветка з мікроволокна дає змогу насухо витерти собаку відразу після миття. Мікроволоконна серветка добре вбирає вологу і запобігає неприємному запаху.
Відсік для приладдя
- З водовідштовхувального текстильного матеріалу, що допускає машинне прання - ідеальне рішення для подорожей.
- Все приладдя, а також і додаткові аксесуари для миття тварин зберігаються в одному місці.
- Сумку в комбінації з апаратом Kärcher OC 4 можна зберігати в порожньому баку для води.
Специфікації
Технічні характеристики
|Склад текстильного матеріалу
|80% поліестер, 20% поліамід
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,699
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,812
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|220 x 220 x 100
Області застосування
- Домашні тварини / собаки
- Велосипеди
- Тенти / туристичне спорядження
- Взуття / похідні черевики
- Спортивний інвентар (дошки для серфінгу, байдарки тощо)
- Прогулянкові коляски / дитячі машини
- Для очищення садових меблів та інструменту
- Меблі для саду/тераси/балкона
- Дитячі іграшки
- Квіткові клумби