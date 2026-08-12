Чудове рішення для власників собак: сумка з аксесуарами, що оптимально поєднуються з апаратами низького тиску Kärcher OC 3 і OC 4 і дають змогу дбайливо й ефективно мити домашніх улюбленців. Спеціально розроблена для цього щітка для чищення тварин із силіконовими масажними елементами очищає шерсть навіть від стійкого бруду. Насадка з конічним соплом забезпечує акуратне, дбайливе очищення шерсті та лап. Пухнаста мікроволоконна серветка добре вбирає вологу, викликає у собак приємні відчуття і запобігає утворенню неприємного запаху. Для акуратного зберігання аксесуарів використовується сумка з водовідштовхувального текстильного матеріалу, що входить до комплекту поставки, в яку можна також покласти інше приладдя невеликих розмірів.