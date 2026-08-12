Сумка з приладдям для власників домашніх тварин

Ідеальне доповнення до апаратів низького тиску Kärcher: сумка з приладдям для власників домашніх тварин включає практичні аксесуари, розроблені спеціально для миття собак.

Чудове рішення для власників собак: сумка з аксесуарами, що оптимально поєднуються з апаратами низького тиску Kärcher OC 3 і OC 4 і дають змогу дбайливо й ефективно мити домашніх улюбленців. Спеціально розроблена для цього щітка для чищення тварин із силіконовими масажними елементами очищає шерсть навіть від стійкого бруду. Насадка з конічним соплом забезпечує акуратне, дбайливе очищення шерсті та лап. Пухнаста мікроволоконна серветка добре вбирає вологу, викликає у собак приємні відчуття і запобігає утворенню неприємного запаху. Для акуратного зберігання аксесуарів використовується сумка з водовідштовхувального текстильного матеріалу, що входить до комплекту поставки, в яку можна також покласти інше приладдя невеликих розмірів.

Особливості та переваги
Сумка з приладдям для власників домашніх тварин: Мийна щітка для домашніх тварин
Мийна щітка для домашніх тварин
Спеціально розроблена щітка для догляду за тваринами з силіконовими масажними елементами очищає шерсть навіть від стійкого бруду.
Сумка з приладдям для власників домашніх тварин: Конічна форсунка
Конічна форсунка
Насадка з конічним соплом забезпечує акуратне, дбайливе очищення шерсті та сильно забруднених лап.
Сумка з приладдям для власників домашніх тварин: Серветка з мікроволокна
Серветка з мікроволокна
Пухнаста серветка з мікроволокна дає змогу насухо витерти собаку відразу після миття. Мікроволоконна серветка добре вбирає вологу і запобігає неприємному запаху.
Відсік для приладдя
  • З водовідштовхувального текстильного матеріалу, що допускає машинне прання - ідеальне рішення для подорожей.
  • Все приладдя, а також і додаткові аксесуари для миття тварин зберігаються в одному місці.
  • Сумку в комбінації з апаратом Kärcher OC 4 можна зберігати в порожньому баку для води.
Специфікації

Технічні характеристики

Склад текстильного матеріалу 80% поліестер, 20% поліамід
Колір чорний
Вага (кг) 0,699
Вага (з упаковкою) (кг) 0,812
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 220 x 220 x 100
Сумісна техніка
Області застосування
  • Домашні тварини / собаки
  • Велосипеди
  • Тенти / туристичне спорядження
  • Взуття / похідні черевики
  • Спортивний інвентар (дошки для серфінгу, байдарки тощо)
  • Прогулянкові коляски / дитячі машини
  • Для очищення садових меблів та інструменту
  • Меблі для саду/тераси/балкона
  • Дитячі іграшки
  • Квіткові клумби