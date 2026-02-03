T-Racer Т 450 оснащений широким спектром функцій для легкого і якісного видалення забруднень без бризок. Подовжувальні трубки дозволяють очищати поверхню без зусиль, регулювання тиску дозволяє вибирати необхідний рівень тиску для очищення, за допомогою спеціальної конструкції можна легко очищати кути, краї та вертикальні поверхні (наприклад, двері гаража). Новий Т 450 ідеально підходить для очищення поверхні з гравію, дерева і каменю. Підходить до апаратів високого тиску Karcher серії К 4 - К 7.