T450 T-Racer
Насадка для очищення поверхонь T-Racer T 450. Зручні ручки для миття вертикальних поверхонь і можливість регулювання тиску.
T-Racer Т 450 оснащений широким спектром функцій для легкого і якісного видалення забруднень без бризок. Подовжувальні трубки дозволяють очищати поверхню без зусиль, регулювання тиску дозволяє вибирати необхідний рівень тиску для очищення, за допомогою спеціальної конструкції можна легко очищати кути, краї та вертикальні поверхні (наприклад, двері гаража). Новий Т 450 ідеально підходить для очищення поверхні з гравію, дерева і каменю. Підходить до апаратів високого тиску Karcher серії К 4 - К 7.
Особливості та переваги
Два обертових віялових сопла
- Відмінна експлуатаційна здатність - ідеально підходить для чищення великих площ.
Захист від бризок
- Очищення без бризок
Додаткове потужне сопло
- Легке перемикання між звичайним і потужним соплом
Спеціальна сітка для захисту від камінців
- Дрібно сітчаста захисна решітка дозволяє очищати гравійні доріжки.
Регулювання висоти
- Регулювання тиску для виконання різних завдань очищення
- Очищення поверхонь які вимагають дбайливого поводження за рахунок змінюваного тиску
Рукоятка
- Зручне очищення вертикальних поверхонь
Ефект "повітряної подушки"
- Ковзання по поверхні забезпечує легкість очищення
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|2,136
|Вага (з упаковкою) (кг)
|2,84
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|790 x 321 x 1011
Сумісна техніка
Області застосування
- Території навколо будинку та саду
- Тераси
- Гаражні ворота
- Очищення дворових ділянок та під'їзних шляхів
- Паркан і стіни з каменю
- Очищення доріжок
Аксесуари
Запчастини для T450 T-Racer
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.