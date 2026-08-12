Телескопічна рукоятка

Практичне доповнення: телескопічна рукоятка, що швидко приєднується до акумуляторних ножиць для трави, забезпечує легку і зручну обробку країв газонів.

Догляд за газонами став набагато простішим: завдяки телескопічній рукоятці, довжина якої регулюється в межах від 74 до 116 см, не потрібно нахилятися для того, щоб підрізати траву по краях. Рукоятка сумісна з акумуляторними ножицями для трави GSH 2 Plus і GSH 4-4 Plus.

Особливості та переваги
Телескопічна рукоятка: Простота монтажу
Простота монтажу
Швидке встановлення телескопічної рукоятки завдяки бездротовому з'єднанню.
Телескопічна рукоятка: Зручна зміна робочої довжини
Зручна зміна робочої довжини
Плавне регулювання робочої висоти залежно від зросту користувача і виконуваної роботи.
Телескопічна рукоятка: Зміна кутового положення в межах 180°
Зміна кутового положення в межах 180°
Акуратніший обробіток країв газонів.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір срібний
Вага (кг) 0,525
Вага (з упаковкою) (кг) 0,764
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 670 x 78 x 670
Сумісна техніка
Області застосування
  • Краї газонів, наприклад поруч із клумбами або доріжками