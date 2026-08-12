Телескопічна рукоятка
Практичне доповнення: телескопічна рукоятка, що швидко приєднується до акумуляторних ножиць для трави, забезпечує легку і зручну обробку країв газонів.
Догляд за газонами став набагато простішим: завдяки телескопічній рукоятці, довжина якої регулюється в межах від 74 до 116 см, не потрібно нахилятися для того, щоб підрізати траву по краях. Рукоятка сумісна з акумуляторними ножицями для трави GSH 2 Plus і GSH 4-4 Plus.
Особливості та переваги
Простота монтажуШвидке встановлення телескопічної рукоятки завдяки бездротовому з'єднанню.
Зручна зміна робочої довжиниПлавне регулювання робочої висоти залежно від зросту користувача і виконуваної роботи.
Зміна кутового положення в межах 180°Акуратніший обробіток країв газонів.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|срібний
|Вага (кг)
|0,525
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,764
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|670 x 78 x 670
Області застосування
- Краї газонів, наприклад поруч із клумбами або доріжками