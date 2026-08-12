Догляд за газонами став набагато простішим: завдяки телескопічній рукоятці, довжина якої регулюється в межах від 74 до 116 см, не потрібно нахилятися для того, щоб підрізати траву по краях. Рукоятка сумісна з акумуляторними ножицями для трави GSH 2 Plus і GSH 4-4 Plus.