Телескопічний подовжувач

Для роботи на великій висоті: телескопічний подовжувач - практичний аксесуар для садової акумуляторної шабельної пили PGS 4-18 і акумуляторного сучкорізу TLO 2-18, завдяки якому їх можна використовувати для зрізання гілок і сучків на висоті до 3,5 м.

Легко виконувати садові роботи навіть на великій висоті: телескопічний подовжувач для садової акумуляторної шабельної пили PGS 4-18 та акумуляторного сучкорізу TLO 2-18 дає змогу індивідуально регулювати робочу висоту в діапазоні від 145 до 205 см і змінювати робочий кут у межах 135°. З його допомогою можна легко зрізати високо розташовані гілки та сучки.

Особливості та переваги
Телескопічний подовжувач: Зручна зміна робочої довжини
Зручна зміна робочої довжини
Плавне регулювання робочої висоти залежно від зросту користувача і виконуваної роботи.
Телескопічний подовжувач: Зміна кутового положення в межах 135°
Зміна кутового положення в межах 135°
Широкі функціональні можливості.
Телескопічний подовжувач: Простота монтажу
Простота монтажу
Телескопічний подовжувач легко приєднується до інструменту.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір срібний
Вага (кг) 1,02
Вага (з упаковкою) (кг) 1,532
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1470 x 69 x 69
Сумісна техніка
Області застосування
  • Високі гілки