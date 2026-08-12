Легко виконувати садові роботи навіть на великій висоті: телескопічний подовжувач для садової акумуляторної шабельної пили PGS 4-18 та акумуляторного сучкорізу TLO 2-18 дає змогу індивідуально регулювати робочу висоту в діапазоні від 145 до 205 см і змінювати робочий кут у межах 135°. З його допомогою можна легко зрізати високо розташовані гілки та сучки.