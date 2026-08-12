Телескопічний подовжувач
Для роботи на великій висоті: телескопічний подовжувач - практичний аксесуар для садової акумуляторної шабельної пили PGS 4-18 і акумуляторного сучкорізу TLO 2-18, завдяки якому їх можна використовувати для зрізання гілок і сучків на висоті до 3,5 м.
Легко виконувати садові роботи навіть на великій висоті: телескопічний подовжувач для садової акумуляторної шабельної пили PGS 4-18 та акумуляторного сучкорізу TLO 2-18 дає змогу індивідуально регулювати робочу висоту в діапазоні від 145 до 205 см і змінювати робочий кут у межах 135°. З його допомогою можна легко зрізати високо розташовані гілки та сучки.
Особливості та переваги
Зручна зміна робочої довжиниПлавне регулювання робочої висоти залежно від зросту користувача і виконуваної роботи.
Зміна кутового положення в межах 135°Широкі функціональні можливості.
Простота монтажуТелескопічний подовжувач легко приєднується до інструменту.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|срібний
|Вага (кг)
|1,02
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,532
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1470 x 69 x 69
Області застосування
- Високі гілки