Трипозиційне сопло, 030

Потрійна насадка 030 з ручним перемиканням сопла. Міцна, довговічна і не засмічується. Зручне перемикання між високим тиском точкового струменя (0 °), віяловим струменем (25 °) або низьким тиском віялового струменя (40 °). Для апаратів високого тиску з інжектором; низького тиску струменя для видалення та застосування миючого засобу.

Потрійна насадка 030 з ручним перемиканням сопла. Міцна, довговічна і не засмічується. Зручне перемикання між високим тиском точкового струменя (0 °), віяловим струменем (25 °) або низьким тиском віялового струменя (40 °). Для апаратів високого тиску з інжектором; низького тиску струменя для видалення та застосування миючого засобу.

Специфікації

Технічні характеристики

Макс. тиск (бар) 300
Розмір сопла ( ) 30
Температура (°C) макс. 80
З'єднувальна різьба EASY!Lock
Вага (з упаковкою) (кг) 0,317
Сумісна техніка