Трипозиційне сопло 032 (тільки на заміну), 032

Трипозиційне сопло з ручним перемиканням. Забезпечує зручну зміну виду струменя. В апаратах з інжектором плаский струмінь низького тиску використовується для всмоктування і нанесення миючого засобу.

Трипозиційне сопло з ручним перемиканням. Міцне, довговічне і стійке до забруднення. Забезпечує зручне перемикання між точковим (0°) і віяловим (25°) струменями високого тиску і віяловим (40°) струменем низького тиску. В апаратах з інжектором плаский струмінь низького тиску використовується для всмоктування і нанесення миючого засобу. З'єднання EASY!Lock.

Специфікації

Технічні характеристики

Макс. тиск (бар) 300
Розмір сопла ( ) 32
Температура (°C) макс. 80
З'єднувальна різьба EASY!Lock
Вага (з упаковкою) (кг) 0,315