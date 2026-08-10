Трипозиційне сопло, 034

Потрійне сопло з ручним перемиканням. Зручне регулювання струменя. Для апаратів високого тиску з інжектором; струмінь низького тиску для видалення миючого засобу та інших застосувань.

Потрійне сопло з ручним перемиканням. Зручне регулювання струменя. Для апаратів високого тиску з інжектором; струмінь низького тиску для видалення миючого засобу та інших застосувань.

Специфікації

Технічні характеристики

Макс. тиск (бар) 300
Розмір сопла ( ) 34
Температура (°C) макс. 80
З'єднувальна різьба EASY!Lock
Вага (з упаковкою) (кг) 0,317