Трипозиційне сопло, 034
Потрійне сопло з ручним перемиканням. Зручне регулювання струменя. Для апаратів високого тиску з інжектором; струмінь низького тиску для видалення миючого засобу та інших застосувань.
Потрійне сопло з ручним перемиканням. Зручне регулювання струменя. Для апаратів високого тиску з інжектором; струмінь низького тиску для видалення миючого засобу та інших застосувань.
Специфікації
Технічні характеристики
|Макс. тиск (бар)
|300
|Розмір сопла ( )
|34
|Температура (°C)
|макс. 80
|З'єднувальна різьба
|EASY!Lock
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,317