Трипозиційне сопло, 036
Потрійна насадка 036 з ручним перемиканням сопла. Міцна, довговічна і не засмічується. Зручне перемикання між високим тиском точкового струменя (0 °), віяловим струменем (25 °) або низьким тиском віялового струменя (40 °). Для апаратів високого тиску з інжектором; низького тиску струменя для видалення та застосування миючого засобу.
Потрійна насадка 036 з ручним перемиканням сопла. Міцна, довговічна і не засмічується. Зручне перемикання між високим тиском точкового струменя (0 °), віяловим струменем (25 °) або низьким тиском віялового струменя (40 °). Для апаратів високого тиску з інжектором; низького тиску струменя для видалення та застосування миючого засобу.
Специфікації
Технічні характеристики
|Макс. тиск (бар)
|300
|Розмір сопла ( )
|36
|Температура (°C)
|макс. 80
|З'єднувальна різьба
|EASY!Lock
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,315