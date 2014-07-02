Трипозиційне сопло, 045
Трипозиційне сопло з ручним перемиканням. Забезпечує зручну зміну виду струменя. В апаратах з інжектором плаский струмінь низького тиску використовується для всмоктування і нанесення миючого засобу. З'єднання M18 x 1,5.
Потрійна насадка 045 з ручним перемиканням сопла. Міцна, довговічна і не засмічується. Зручне перемикання між високим тиском точкового струменя (0 °), віяловим струменем (25 °) або низьким тиском віялового струменя (40 °). Для апаратів високого тиску з інжектором; низького тиску струменя для видалення та застосування миючого засобу. Роз'єм M 18 х 1,5.
Специфікації
Технічні характеристики
|Макс. тиск (бар)
|300
|Розмір сопла ( )
|45
|Температура (°C)
|макс. 80
|З'єднувальна різьба
|M 18
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,283
Запчастини для Трипозиційне сопло, 045
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