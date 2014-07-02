Трипозиційне сопло, 045

Трипозиційне сопло з ручним перемиканням. Забезпечує зручну зміну виду струменя. В апаратах з інжектором плаский струмінь низького тиску використовується для всмоктування і нанесення миючого засобу. З'єднання M18 x 1,5.

Потрійна насадка 045 з ручним перемиканням сопла. Міцна, довговічна і не засмічується. Зручне перемикання між високим тиском точкового струменя (0 °), віяловим струменем (25 °) або низьким тиском віялового струменя (40 °). Для апаратів високого тиску з інжектором; низького тиску струменя для видалення та застосування миючого засобу. Роз'єм M 18 х 1,5.

Специфікації

Технічні характеристики

Макс. тиск (бар) 300
Розмір сопла ( ) 45
Температура (°C) макс. 80
З'єднувальна різьба M 18
Вага (з упаковкою) (кг) 0,283
Сумісна техніка
Запчастини для Трипозиційне сопло, 045

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