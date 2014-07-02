Трипозиційне сопло з ручним перемиканням. Міцне, довговічне і стійке до забруднення. Забезпечує зручне перемикання між точковим (0°) і віяловим (25°) струменями високого тиску і віяловим (40°) струменем низького тиску. В апаратах з інжектором плаский струмінь низького тиску використовується для всмоктування і нанесення миючого засобу. З'єднання M18 x 1,5.