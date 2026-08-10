Трипозиційне сопло, 053
Трипозиційне сопло з ручним перемиканням. Забезпечує зручну зміну виду струменя. В апаратах з інжектором плаский струмінь низького тиску використовується для всмоктування і нанесення миючого засобу.
Трипозиційне сопло з ручним перемиканням. Міцне, довговічне і стійке до забруднення. Забезпечує зручне перемикання між точковим (0°) і віяловим (25°) струменями високого тиску і віяловим (40°) струменем низького тиску. В апаратах з інжектором плаский струмінь низького тиску використовується для всмоктування і нанесення миючого засобу.
Специфікації
Технічні характеристики
|Макс. тиск (бар)
|300
|Розмір сопла ( )
|53
|Температура (°C)
|макс. 80
|З'єднувальна різьба
|EASY!Lock
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,317