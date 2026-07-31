Трипозиційне сопло, 053

Трипозиційне сопло з ручним перемиканням. Забезпечує зручну зміну виду струменя. В апаратах з інжектором плаский струмінь низького тиску використовується для всмоктування і нанесення миючого засобу. З'єднання M18 x 1,5.

Трипозиційне сопло з ручним перемиканням. Міцне, довговічне і стійке до забруднення. Забезпечує зручне перемикання між точковим (0°) і віяловим (25°) струменями високого тиску і віяловим (40°) струменем низького тиску. В апаратах з інжектором плаский струмінь низького тиску використовується для всмоктування і нанесення миючого засобу. З'єднання M18 x 1,5.

Специфікації

Технічні характеристики

Макс. тиск (бар) 300
Розмір сопла ( ) 53
Температура (°C) макс. 80
З'єднувальна різьба M 18
Вага (з упаковкою) (кг) 0,28
Запчастини для Трипозиційне сопло, 053

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


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