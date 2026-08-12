Трипозиційне сопло, 055
Трипозиційне сопло з ручним перемиканням. Забезпечує зручну зміну виду струменя. В апаратах з інжектором плаский струмінь низького тиску використовується для всмоктування і нанесення миючого засобу. З'єднання M18 x 1,5.
Трипозиційне сопло з ручним перемиканням. Міцне, довговічне і стійке до забруднення. Забезпечує зручне перемикання між точковим (0°) і віяловим (25°) струменями високого тиску і віяловим (40°) струменем низького тиску. В апаратах з інжектором плаский струмінь низького тиску використовується для всмоктування і нанесення миючого засобу. З'єднання M18 x 1,5.
Специфікації
Технічні характеристики
|Макс. тиск (бар)
|300
|Розмір сопла ( )
|55
|Температура (°C)
|макс. 80
|З'єднувальна різьба
|M 18
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,282
Запчастини для Трипозиційне сопло, 055
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