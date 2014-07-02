Трубка для мийки шасі

З колесами, для зручної та ефективної очистки днищ і крил автомобілів. З нержавіючої сталі. Без сопла високого тиску

З колесами, для зручної та ефективної очистки днищ і крил автомобілів. З нержавіючої сталі. Без сопла високого тиску

Специфікації

Технічні характеристики

Довжина (мм) 700
З'єднувальна різьба M22 x 1,5
Вага (з упаковкою) (кг) 1,72
Запчастини для Трубка для мийки шасі

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


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