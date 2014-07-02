Трубка для мийки шасі
З колесами, для зручної та ефективної очистки днищ і крил автомобілів. З нержавіючої сталі. Без сопла високого тиску
З колесами, для зручної та ефективної очистки днищ і крил автомобілів. З нержавіючої сталі. Без сопла високого тиску
Специфікації
Технічні характеристики
|Довжина (мм)
|700
|З'єднувальна різьба
|M22 x 1,5
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,72
Сумісна техніка
Запчастини для Трубка для мийки шасі
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
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