Турбощітка для VC 4s Cordless

Забезпечує глибоку гігієнічну очистку матраців і всіх канавок в зоні сну і навколо неї.

Практична насадка від Kärcher підходить для глибокої гігієнічної очистки ліжок, матраців, подушок і важкодоступних канавок навколо ліжок. У цих канавках на текстильних поверхнях, пил і продукти життєдіяльності кліщів, що містять алергени, особливо легко накопичуються. Але навіть пил і виділення кліщів не мають шансів проти практичної турбощітки, яка була розроблена спеціально для текстильних покриттів і надійно видаляє весь бруд.

Особливості та переваги
Видаляє пил і бруд з текстильних поверхонь більш ретельно і краще, ніж звичайним пилососом для м'яких меблів.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,359
Вага (з упаковкою) (кг) 0,519
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 171 x 153 x 75
Сумісна техніка
Області застосування
  • Матраци