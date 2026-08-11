Турбощітка для VC 4s Cordless
Забезпечує глибоку гігієнічну очистку матраців і всіх канавок в зоні сну і навколо неї.
Практична насадка від Kärcher підходить для глибокої гігієнічної очистки ліжок, матраців, подушок і важкодоступних канавок навколо ліжок. У цих канавках на текстильних поверхнях, пил і продукти життєдіяльності кліщів, що містять алергени, особливо легко накопичуються. Але навіть пил і виділення кліщів не мають шансів проти практичної турбощітки, яка була розроблена спеціально для текстильних покриттів і надійно видаляє весь бруд.
Особливості та переваги
Видаляє пил і бруд з текстильних поверхонь більш ретельно і краще, ніж звичайним пилососом для м'яких меблів.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,359
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,519
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|171 x 153 x 75
Області застосування
- Матраци