Практична насадка від Kärcher підходить для глибокої гігієнічної очистки ліжок, матраців, подушок і важкодоступних канавок навколо ліжок. У цих канавках на текстильних поверхнях, пил і продукти життєдіяльності кліщів, що містять алергени, особливо легко накопичуються. Але навіть пил і виділення кліщів не мають шансів проти практичної турбощітки, яка була розроблена спеціально для текстильних покриттів і надійно видаляє весь бруд.