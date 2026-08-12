Універсальна насадка для підлоги для вологого/сухого прибирання
Універсальна насадка для підлоги, діаметр – 40 мм), пластик, 360 мм. З роликами, щітковими смужками (6.905-878.0) та гумками (6.905-877.0)
Універсальна насадка для вологого/сухого збирання. Пластмасова, з коліщатками та гумовими смужками. Діаметр 40 мм, ширина – 360 мм.
Специфікації
Технічні характеристики
|Стандартна номінальна ширина ( )
|DN 40
|Кількість (шт.)
|1
|Ширина (мм)
|360
|Колір
|сірий
|Вага (кг)
|0,387
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,458
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|370 x 190 x 75
Відео
Сумісна техніка
- Всмоктуючий шланг для NT, DN 40, довжина 4 м, електропровідний, з клямкою 1.0 та байонетним роз'ємом 1.0
- Всмоктуючий шланг для NT, DN 40, довжина 4 м, електропровідний, з клямкою 2.0 та байонетним роз'ємом 2.0
- Всмоктуючий шланг для NT, DN 40, довжина 4 м, з клямкою 2.0 та байонетним роз'ємом 2.0
- Всмоктуючий шланг для NT, DN 40, довжина 4 м, маслостійкий, з клямкою 2.0 та байонетним роз'ємом 2.0