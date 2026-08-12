Універсальна насадка для підлоги для вологого/сухого прибирання

Універсальна насадка для підлоги, діаметр – 40 мм), пластик, 360 мм. З роликами, щітковими смужками (6.905-878.0) та гумками (6.905-877.0)

Універсальна насадка для вологого/сухого збирання. Пластмасова, з коліщатками та гумовими смужками. Діаметр 40 мм, ширина – 360 мм.

Специфікації

Технічні характеристики

Стандартна номінальна ширина ( ) DN 40
Кількість (шт.) 1
Ширина (мм) 360
Колір сірий
Вага (кг) 0,387
Вага (з упаковкою) (кг) 0,458
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 370 x 190 x 75

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