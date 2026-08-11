Універсальна роликова щітка для FC 2-4

Універсальна роликова щітка для дбайливого вологого прибирання будь-яких твердих підлогових покриттів і догляду за ними. Зносостійка, добре вбирає вологу і не залишає на підлозі ворсинок. Допускає машинне прання за температури до 60 °C.

Універсальна роликова щітка, що підходить до апарату для вологого прибирання підлоги Kärcher FC 2-4, забезпечує дбайливе очищення будь-яких твердих підлогових покриттів - навіть паркету. Вона має високу зносостійкість, добре вбирає вологу і не залишає на підлозі ворсинок. Щітку можна очищати в пральній машині за температури до 60 °C.

Особливості та переваги
100 % високоякісне мікроволокно
  • Високий рівень видалення і збору бруду для найкращих результатів очищення всіх типів твердих підлог
  • Можливість машинного прання за температури до 60 °C. Не використовувати кондиціонер для білизни.
Ретельне очищення
  • Дотримання гігієни під час прибирання в різних місцях (на кухні, у ванній тощо).
Специфікації

Технічні характеристики

Колір білий
Вага (кг) 0,13
Вага (з упаковкою) (кг) 0,134
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 180 x 60 x 60
Області застосування
  • Підлоги з твердим покриттям.
  • Лакований паркет