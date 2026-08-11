Універсальна роликова щітка, що підходить до апарату для вологого прибирання підлоги Kärcher FC 2-4, забезпечує дбайливе очищення будь-яких твердих підлогових покриттів - навіть паркету. Вона має високу зносостійкість, добре вбирає вологу і не залишає на підлозі ворсинок. Щітку можна очищати в пральній машині за температури до 60 °C.