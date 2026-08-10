Універсальна роликова щітка для FCV 4

Універсальна роликова щітка для дбайливого прибирання будь-яких підлогових покриттів і догляду за ними. Зносостійка, не залишає ворсинок, добре вбирає вологу і може пратися за 60 °C. Підходить до апарата для прибирання підлоги FCV 4.

Для ефективного очищення: універсальна роликова щітка для апарату Kärcher FCV 4 забезпечує дбайливе прибирання будь-яких підлог, включно з паркетними, і догляд за ними. Вона має високу зносостійкість, добре вбирає вологу і не залишає на підлозі ворсинок. Щітка вирізняється також екологічністю: вона допускає машинне прання за температури до 60 °C.

Особливості та переваги
Pure!Roll® із високоякісним мікроволокном
  • Високий рівень видалення і збору бруду для найкращих результатів очищення всіх типів твердих підлог
  • Можливість машинного прання за температури до 60 °C. Не використовувати кондиціонер для білизни.
Ретельне очищення
  • Санітарно-гігієнічні норми у різних областях застосування (санітарні поверхні, кухня, фітинги і т.д.)
  • У комбінації з системою з 2 баками, що використовується в апаратах Kärcher для прибирання підлоги, з неї надійно видаляється до 99 % бактерій (підтверджено лабораторними випробуваннями).
Специфікації

Технічні характеристики

Вага (кг) 0,198
Вага (з упаковкою) (кг) 0,256
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 250 x 57 x 57
Сумісна техніка
Області застосування
  • Підлоги з твердим покриттям.
  • Лакований паркет