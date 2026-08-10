Універсальна роликова щітка для FCV 4
Універсальна роликова щітка для дбайливого прибирання будь-яких підлогових покриттів і догляду за ними. Зносостійка, не залишає ворсинок, добре вбирає вологу і може пратися за 60 °C. Підходить до апарата для прибирання підлоги FCV 4.
Для ефективного очищення: універсальна роликова щітка для апарату Kärcher FCV 4 забезпечує дбайливе прибирання будь-яких підлог, включно з паркетними, і догляд за ними. Вона має високу зносостійкість, добре вбирає вологу і не залишає на підлозі ворсинок. Щітка вирізняється також екологічністю: вона допускає машинне прання за температури до 60 °C.
Особливості та переваги
Pure!Roll® із високоякісним мікроволокном
- Високий рівень видалення і збору бруду для найкращих результатів очищення всіх типів твердих підлог
- Можливість машинного прання за температури до 60 °C. Не використовувати кондиціонер для білизни.
Ретельне очищення
- Санітарно-гігієнічні норми у різних областях застосування (санітарні поверхні, кухня, фітинги і т.д.)
- У комбінації з системою з 2 баками, що використовується в апаратах Kärcher для прибирання підлоги, з неї надійно видаляється до 99 % бактерій (підтверджено лабораторними випробуваннями).
Специфікації
Технічні характеристики
|Вага (кг)
|0,198
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,256
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|250 x 57 x 57
Області застосування
- Підлоги з твердим покриттям.
- Лакований паркет