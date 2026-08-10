Для ефективного очищення: універсальна роликова щітка для апарату Kärcher FCV 4 забезпечує дбайливе прибирання будь-яких підлог, включно з паркетними, і догляд за ними. Вона має високу зносостійкість, добре вбирає вологу і не залишає на підлозі ворсинок. Щітка вирізняється також екологічністю: вона допускає машинне прання за температури до 60 °C.