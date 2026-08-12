Універсальна роликова щітка для RCF 3
Роликова щітка для дбайливого вологого прибирання будь-яких твердих підлогових покриттів. Зносостійка, добре вбирає вологу і не залишає на підлозі ворсинок. Допускає машинне прання за 60 °C.
Універсальна роликова щітка з високоякісного мікроволокна, що підходить до робота-пилососа Kärcher RCF 3, забезпечує дбайливе вологе прибирання будь-яких твердих підлогових покриттів - навіть паркету. Ця зносостійка щітка, що добре вбирає вологу, не залишає на підлозі ворсинок і гарантує тривале безперервне прибирання з чудовим результатом. Щітка легко і швидко знімається для заміни або очищення без застосування інструментів і контакту з брудом. Для заміни зношеної щітки досить просто витягнути її і одним клацанням зафіксувати нову щітку. Універсальну роликову щітку можна використовувати неодноразово, очищаючи її для цього в пральній машині за температури до 60 °C.
Особливості та переваги
100 % високоякісне мікроволокно
- Високий рівень видалення і збору бруду для найкращих результатів очищення всіх типів твердих підлог
- Можливість машинного прання за температури до 60 °C. Не використовувати кондиціонер для білизни.
Простота заміни щітки
- Роликова щітка дуже швидко замінюється без будь-яких зусиль і застосування інструментів: досить просто витягнути колишню щітку і одним клацанням зафіксувати нову.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|1
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,13
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,198
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|60 x 60 x 248
Області застосування
- Тверда підлога із захисним покриттям, така як паркет, ламінат, пробка, камінь, лінолеум і ПВХ, а також килими з коротким ворсом