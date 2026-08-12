Універсальна роликова щітка з високоякісного мікроволокна, що підходить до робота-пилососа Kärcher RCF 3, забезпечує дбайливе вологе прибирання будь-яких твердих підлогових покриттів - навіть паркету. Ця зносостійка щітка, що добре вбирає вологу, не залишає на підлозі ворсинок і гарантує тривале безперервне прибирання з чудовим результатом. Щітка легко і швидко знімається для заміни або очищення без застосування інструментів і контакту з брудом. Для заміни зношеної щітки досить просто витягнути її і одним клацанням зафіксувати нову щітку. Універсальну роликову щітку можна використовувати неодноразово, очищаючи її для цього в пральній машині за температури до 60 °C.