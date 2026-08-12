Універсальна роликова щітка для робота-пилососа RVF 7
Універсальна роликова щітка для робота-пилососа RVF 7, призначена для дбайливого вологого прибирання будь-яких твердих підлогових покриттів. Щітка зносостійка, добре вбирає вологу та не залишає на підлозі ворсинок. Придатна для машинного прання при температурі до 60 °C.
Універсальна роликова щітка з високоякісного мікроволокна для роботів-пилососів Kärcher RVF 7 та RVF 7 Comfort забезпечує дбайливе вологе прибирання будь-яких твердих підлогових покриттів, зокрема паркету. Роликова щітка не залишає ворсинок, має високу поглинальну здатність і чудову зносостійкість, тому ідеально підходить для тривалого прибирання та забезпечує чистий результат без смуг і розводів. Якщо щітку необхідно замінити або очистити, це можна дуже просто зробити без використання інструментів і без контакту з брудом. Встановлена роликова щітка легко виймається, а нова без зусиль встановлюється. Універсальну роликову щітку можна прати в пральній машині при температурі до 60 °C, а потім використовувати повторно.
Особливості та переваги
Простота заміни щітки
- Роликову щітку можна легко та швидко замінити, просто вийнявши її, не докладаючи зусиль і не використовуючи інструментів.
- Можливість машинного прання за температури до 60 °C. Не використовувати кондиціонер для білизни.
100 % високоякісне мікроволокно
- Високий рівень видалення і збору бруду для найкращих результатів очищення всіх типів твердих підлог
- Можливість машинного прання за температури до 60 °C. Не використовувати кондиціонер для білизни.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|1
|Вага (кг)
|0,157
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,225
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|255 x 55 x 55