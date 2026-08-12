Універсальна роликова щітка з високоякісного мікроволокна для роботів-пилососів Kärcher RVF 7 та RVF 7 Comfort забезпечує дбайливе вологе прибирання будь-яких твердих підлогових покриттів, зокрема паркету. Роликова щітка не залишає ворсинок, має високу поглинальну здатність і чудову зносостійкість, тому ідеально підходить для тривалого прибирання та забезпечує чистий результат без смуг і розводів. Якщо щітку необхідно замінити або очистити, це можна дуже просто зробити без використання інструментів і без контакту з брудом. Встановлена роликова щітка легко виймається, а нова без зусиль встановлюється. Універсальну роликову щітку можна прати в пральній машині при температурі до 60 °C, а потім використовувати повторно.