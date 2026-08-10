Універсальна щітка
Багатофункціональна щітка призначена для ефективного механічного очищення. Приєднується до пістолета портативної мийки, ефективно видаляє стійкі забруднення, не пошкоджуючи оброблювані поверхні.
Завдяки щетині, що пропускає воду, ця універсальна щітка, що встановлюється на пістолет спуску води, можна повністю відмити застарілий бруд. М’яка щетина не пошкоджує делікатні поверхні, при цьому ефективно їх очищує. Щетинки розташовані по всій поверхні голівки, що дає можливість прибирати бруд, як з цілих поверхонь, так і з важкодоступних місць, як от з велосипедних деталей.
Особливості та переваги
Can be attached to the trigger gun
- One hand is therefore kept free.
М'яка щетина
- Remove stubborn dirt and rinse it away.
Bristles all over
- For cleaning even in awkward places.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,089
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,111
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|200 x 80 x 80
Області застосування
- Велосипеди
- Тенти / туристичне спорядження
- Меблі для саду/тераси/балкона
- Прогулянкові коляски / дитячі машини
- Дитячі іграшки
- Взуття / похідні черевики
- Спортивний інвентар (дошки для серфінгу, байдарки тощо)