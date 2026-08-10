Завдяки щетині, що пропускає воду, ця універсальна щітка, що встановлюється на пістолет спуску води, можна повністю відмити застарілий бруд. М’яка щетина не пошкоджує делікатні поверхні, при цьому ефективно їх очищує. Щетинки розташовані по всій поверхні голівки, що дає можливість прибирати бруд, як з цілих поверхонь, так і з важкодоступних місць, як от з велосипедних деталей.