Універсальний комплект серветок для підлоги EasyFix, 3 шт.
Універсальний комплект серветок для підлоги EasyFix - чудове рішення для очищення будь-яких вологостійких підлогових покриттів: від чутливих дерев'яних до керамічної плитки.
Універсальний комплект серветок для підлоги EasyFix складається з 3 різних серветок для гігієнічного прибирання підлог за допомогою пароочисника. Делікатна серветка зі зниженою паропроникністю оптимально підходить для чищення чутливих підлогових покриттів. Сильноабразивна серветка зі збільшеною часткою абразивних волокон значно полегшує видалення стійких забруднень. Абразивна серветка також ефективно відокремлює забруднення і завдяки додатковим м'яким текстильним волокнам чудово поглинає їх - наприклад, після попередньої обробки підлоги сильноабразивною серветкою. Серветки легко і швидко прикріплюються до насадки пароочисника липучкою: досить просто притиснути насадку для підлоги EasyFix до серветки. Під час роботи серветка надійно утримується на насадці, а після прибирання легко від'єднується від неї без контакту з брудом: для цього достатньо лише наступити на язичок серветки і підняти насадку для підлоги.
Особливості та переваги
Суміш високоякісних волокон
- Високий рівень видалення і збору бруду для найкращих результатів очищення всіх типів твердих підлог
- Можливість машинного прання за температури до 60 °C. Не використовувати кондиціонер для білизни.
Зручна система застібка-липучка
- Тканина для очищення підлоги легко прикріплюється до насадки для підлоги.
- Під час прибирання підлоги тканина не зісковзує.
Ярличок на серветці для чищення підлоги
- Заміна серветки без контакту з брудом: треба лише наступити на її язичок і підняти насадку.
- Місце застосування (наприклад, кухня або ванна) можна відзначити на язичку серветки.
Серветка для чищення підлоги покриває всі сторони насадки для підлоги
- Для легкого очищення кутів, країв і інших важкодоступних місць.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,125
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,175
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|345 x 115 x 10
Сумісна техніка
Області застосування
- Кам'яні підлоги
- Підлоги з твердим покриттям.
- Кахель