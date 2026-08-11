Універсальний комплект серветок для підлоги EasyFix складається з 3 різних серветок для гігієнічного прибирання підлог за допомогою пароочисника. Делікатна серветка зі зниженою паропроникністю оптимально підходить для чищення чутливих підлогових покриттів. Сильноабразивна серветка зі збільшеною часткою абразивних волокон значно полегшує видалення стійких забруднень. Абразивна серветка також ефективно відокремлює забруднення і завдяки додатковим м'яким текстильним волокнам чудово поглинає їх - наприклад, після попередньої обробки підлоги сильноабразивною серветкою. Серветки легко і швидко прикріплюються до насадки пароочисника липучкою: досить просто притиснути насадку для підлоги EasyFix до серветки. Під час роботи серветка надійно утримується на насадці, а після прибирання легко від'єднується від неї без контакту з брудом: для цього достатньо лише наступити на язичок серветки і підняти насадку для підлоги.