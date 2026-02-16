Вихідний фільтр для AD 4 Premium
Вихідні фільтри для пилососа для збору золи і сухого сміття AD 4 Premium забезпечують чисте повітря на виході з пилососа.
Легко замінний поліефірний вихідний фільтр є ідеальним доповненням до пропонованого Kärcher пилососа для збору золи і сухого сміття AD 4 Premium, що гарантує вихід з нього чистого повітря. У комплект входять 2 таких фільтра. Для збереження оптимальної ефективності фільтрації рекомендується замінювати вихідний фільтр 1 раз в рік.
Особливості та переваги
Легко замінюється
З поліефірного матеріалу
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|2
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,005
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,028
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|169 x 82 x 2
Області застосування
- Для чистого повітря на виході