Вихідний фільтр для AD 4 Premium

Вихідні фільтри для пилососа для збору золи і сухого сміття AD 4 Premium забезпечують чисте повітря на виході з пилососа.

Легко замінний поліефірний вихідний фільтр є ідеальним доповненням до пропонованого Kärcher пилососа для збору золи і сухого сміття AD 4 Premium, що гарантує вихід з нього чистого повітря. У комплект входять 2 таких фільтра. Для збереження оптимальної ефективності фільтрації рекомендується замінювати вихідний фільтр 1 раз в рік.

Особливості та переваги
Легко замінюється
З поліефірного матеріалу
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (шт.) 2
Колір білий
Вага (кг) 0,005
Вага (з упаковкою) (кг) 0,028
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 169 x 82 x 2
Сумісна техніка
Області застосування
  • Для чистого повітря на виході
