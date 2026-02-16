Легко замінний поліефірний вихідний фільтр є ідеальним доповненням до пропонованого Kärcher пилососа для збору золи і сухого сміття AD 4 Premium, що гарантує вихід з нього чистого повітря. У комплект входять 2 таких фільтра. Для збереження оптимальної ефективності фільтрації рекомендується замінювати вихідний фільтр 1 раз в рік.