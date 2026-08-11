Вихідний фільтр HEPA для VC 5
Після очищення фільтром HEPA (EN 1822: 1998) відпрацьоване повітря стає чистішим ніж повітря в приміщенні. Рекомендується заміна раз в рік.
Фільтр відпрацьованого повітря HEPA (EN 1822: 1998) надійно очищує повітря від пилку і інших мікрочастинок, що викликають алергію. Дуже важливо, щоб повітря на виході з пилососа було чистіше ніж повітря в приміщенні. Рекомендується міняти даний фільтр один раз на рік.
Особливості та переваги
Аксесуар до пилососа VC 5
Надійно затримує пилок і частки, що викликають алергію
Повітря на виході чистіше ніж повітря в приміщенні
Рекомендується міняти фільтр раз на рік
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|1
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,042
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,08
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|85 x 75 x 46
Області застосування
- Сухе сміття