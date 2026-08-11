Вихідний фільтр HEPA для VC 5

Після очищення фільтром HEPA (EN 1822: 1998) відпрацьоване повітря стає чистішим ніж повітря в приміщенні. Рекомендується заміна раз в рік.

Фільтр відпрацьованого повітря HEPA (EN 1822: 1998) надійно очищує повітря від пилку і інших мікрочастинок, що викликають алергію. Дуже важливо, щоб повітря на виході з пилососа було чистіше ніж повітря в приміщенні. Рекомендується міняти даний фільтр один раз на рік.

Особливості та переваги
Аксесуар до пилососа VC 5
Надійно затримує пилок і частки, що викликають алергію
Повітря на виході чистіше ніж повітря в приміщенні
Рекомендується міняти фільтр раз на рік
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (шт.) 1
Колір чорний
Вага (кг) 0,042
Вага (з упаковкою) (кг) 0,08
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 85 x 75 x 46
Сумісна техніка
Області застосування
  • Сухе сміття