Фільтр відпрацьованого повітря HEPA (EN 1822: 1998) надійно очищує повітря від пилку і інших мікрочастинок, що викликають алергію. Дуже важливо, щоб повітря на виході з пилососа було чистіше ніж повітря в приміщенні. Рекомендується міняти даний фільтр один раз на рік.