Відсутність водопроводу — не перешкода: візок WT 12 із 12-літровим баком дозволяє легко доставити воду туди, де потрібно щось очистити — наприклад, на галявину в лісі для миття забрудненого велосипеда або в віддалений куточок саду. Бак встановлений на великих колесах і оснащений висувною телескопічною ручкою, що робить його зручним у транспортуванні. Він ідеально доповнює акумуляторний мийку середнього тиску OC 6-18 (продається окремо), слугуючи як мобільною базою, так і джерелом води. Такий комплект спрощує роботу та забезпечує максимальну мобільність. Бак можна попередньо наповнити вдома та доставити до місця використання автомобілем. Завдяки різьбовій кришці вода надійно утримується всередині без ризику витікання.