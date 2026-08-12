Візок із баком для води WT 12
Візок із баком для води об’ємом 12 л — ідеальне доповнення до акумуляторного апарата середнього тиску OC 6-18 (продається окремо). Він слугує одночасно джерелом води та мобільною базою для зручного транспортування.
Відсутність водопроводу — не перешкода: візок WT 12 із 12-літровим баком дозволяє легко доставити воду туди, де потрібно щось очистити — наприклад, на галявину в лісі для миття забрудненого велосипеда або в віддалений куточок саду. Бак встановлений на великих колесах і оснащений висувною телескопічною ручкою, що робить його зручним у транспортуванні. Він ідеально доповнює акумуляторний мийку середнього тиску OC 6-18 (продається окремо), слугуючи як мобільною базою, так і джерелом води. Такий комплект спрощує роботу та забезпечує максимальну мобільність. Бак можна попередньо наповнити вдома та доставити до місця використання автомобілем. Завдяки різьбовій кришці вода надійно утримується всередині без ризику витікання.
Особливості та переваги
Автономне мобільне рішення для прибирання
- Візок з 12-літровим баком для води дає змогу прибирати в дорозі навіть за відсутності можливості під'єднатися до водопроводу.
- Об'єму води, що вміщається в бак, вистачить для очищення 3 - 5 сильнозабруднених велосипедів або, наприклад, кількох садових або туристичних стільців.
- Бак можна зручно заповнити вдома. Різьбова пробка унеможливлює витікання з нього води.
Висока мобільність завдяки великим колесам і ергономічній висоті рукоятки.
- Великі колеса для зручного та безпечного транспортування бездоріжжям, садовими доріжками, сходами та сходами.
- Алюмінієва телескопічна рукоятка висувається для зручного транспортування і забирається для зберігання з економією місця.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|антрацит
|Вага (кг)
|3,286
|Вага (з упаковкою) (кг)
|4,266
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|306 x 322 x 586