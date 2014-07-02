Вхідний фільтр для насосів, до 3000 л / год
Фільтр для установки на вході будь-яких поширених насосів без інтегрованого фільтра. Захищає насос від піску і великих часток бруду.
Фільтр для установки на вході будь-яких поширених насосів без інтегрованого фільтра. Захищає насос від піску і великих часток бруду. Допускає промивку. Для насосів з сполучної різьбленням G1 (33,3 мм).
Особливості та переваги
Знімний фільтр
- Фільтр можна чистити під проточною водою, тобто його можна використовувати знову і знову.
Попередній фільтр насоса, малий
- Для насосів з витратою води до 4000 л / год
Фільтр попереднього очищення
- Для додаткового захисту насоса від грубих частинок бруду та піску
Специфікації
Технічні характеристики
|Розміри
|Розмір комірки до 4000 л / год: 250 мкм (0,25 мм)
|Розмір комірки (мм)
|0,25
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,848
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,963
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|122 x 189 x 194
Області застосування
- Забезпечує захист заглибного насоса від грубих частинок бруду.
Запчастини для Вхідний фільтр для насосів, до 3000 л / год
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