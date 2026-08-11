Попередній фільтр для насоса малий, видаляє великі частинки бруду і пісок в звичайних садових насосах і домашніх насосах, що також збільшує термін служби пристроїв. Попередній фільтр особливо підходить для пристроїв без вбудованих фільтрів, з витратою до 4000 л/г і оснащених сполучним різьбленням G1 (33,3 мм). Фільтруюча вставка може бути легко видалена для легкого очищення. Розмір комірки фільтра тонкого очищення становить 250 мкм (0,25 мм). З'єднання PerfectConnect зручні у використанні. Для забезпечення безперебійної роботи насосів.