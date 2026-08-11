Вхідний фільтр для насосів, малий

Фільтр для установки на вході будь-яких насосів без інтегрованого фільтру. Захищає насос від піску і великих частинок бруду. Допускає промивку. Для насосів з різьбленням G1 (33,3 мм). Пропускна здатність до 4.000 л / ч. Розмір комірки 250 мкм (0,25 мм)

Попередній фільтр для насоса малий, видаляє великі частинки бруду і пісок в звичайних садових насосах і домашніх насосах, що також збільшує термін служби пристроїв. Попередній фільтр особливо підходить для пристроїв без вбудованих фільтрів, з витратою до 4000 л/г і оснащених сполучним різьбленням G1 (33,3 мм). Фільтруюча вставка може бути легко видалена для легкого очищення. Розмір комірки фільтра тонкого очищення становить 250 мкм (0,25 мм). З'єднання PerfectConnect зручні у використанні. Для забезпечення безперебійної роботи насосів.

Особливості та переваги
Знімний фільтр
  • Фільтр можна чистити під проточною водою, тобто його можна використовувати знову і знову.
Попередній фільтр насоса, малий
  • For pumps with a water flow rate of up to 4,000 l/h.
Фільтр попереднього очищення
  • For additional protection of the pump against coarse dirt particles or sand.
Специфікації

Технічні характеристики

Розміри Розмір комірки до 4000 л / год: 250 мкм (0,25 мм)
Тиск (бар) 8
Розмір комірки (мм) 0,25
Розмір різьби G1
Колір чорний
Вага (кг) 0,815
Вага (з упаковкою) (кг) 0,96
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 120 x 220 x 200

Оснащення

  • Аксесуари з асортименту Kärcher PerfectConnect
Області застосування
  • Забезпечує захист заглибного насоса від грубих частинок бруду.
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