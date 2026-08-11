Вхідний фільтр для насосів, малий
Фільтр для установки на вході будь-яких насосів без інтегрованого фільтру. Захищає насос від піску і великих частинок бруду. Допускає промивку. Для насосів з різьбленням G1 (33,3 мм). Пропускна здатність до 4.000 л / ч. Розмір комірки 250 мкм (0,25 мм)
Попередній фільтр для насоса малий, видаляє великі частинки бруду і пісок в звичайних садових насосах і домашніх насосах, що також збільшує термін служби пристроїв. Попередній фільтр особливо підходить для пристроїв без вбудованих фільтрів, з витратою до 4000 л/г і оснащених сполучним різьбленням G1 (33,3 мм). Фільтруюча вставка може бути легко видалена для легкого очищення. Розмір комірки фільтра тонкого очищення становить 250 мкм (0,25 мм). З'єднання PerfectConnect зручні у використанні. Для забезпечення безперебійної роботи насосів.
Особливості та переваги
Знімний фільтр
- Фільтр можна чистити під проточною водою, тобто його можна використовувати знову і знову.
Попередній фільтр насоса, малий
- For pumps with a water flow rate of up to 4,000 l/h.
Фільтр попереднього очищення
- For additional protection of the pump against coarse dirt particles or sand.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розміри
|Розмір комірки до 4000 л / год: 250 мкм (0,25 мм)
|Тиск (бар)
|8
|Розмір комірки (мм)
|0,25
|Розмір різьби
|G1
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,815
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,96
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|120 x 220 x 200
Оснащення
- Аксесуари з асортименту Kärcher PerfectConnect
Сумісна техніка
Області застосування
- Забезпечує захист заглибного насоса від грубих частинок бруду.
Запчастини для Вхідний фільтр для насосів, малий
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