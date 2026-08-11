Попередній фільтр насоса підходить для всіх поширених садових насосів з різьбленням G1 (33,3 мм), особливо для пристроїв без вбудованих фільтрів, з витратою до 6000 л/год. Попередній фільтр ефективно захищає насос від великих часток бруду або піску, що збільшує термін його служби. Допускає промивку. Розмір комірки фільтра тонкого очищення становить 250 мкм (0,25 мм). З'єднання PerfectConnect зручні у використанні. Для забезпечення безперебійної роботи насосів.