Вхідний фільтр для насосів, великий
Фільтр для установки на вході будь-яких насосів без інтегрованого фільтру. Захищає насос від піску і великих частинок бруду. Допускає промивку. Для насосів з різьбленням G1 (33,3 мм). Пропускна здатність до 6.000 л / ч. Розмір комірки 250 мкм (0,25 мм)
Попередній фільтр насоса підходить для всіх поширених садових насосів з різьбленням G1 (33,3 мм), особливо для пристроїв без вбудованих фільтрів, з витратою до 6000 л/год. Попередній фільтр ефективно захищає насос від великих часток бруду або піску, що збільшує термін його служби. Допускає промивку. Розмір комірки фільтра тонкого очищення становить 250 мкм (0,25 мм). З'єднання PerfectConnect зручні у використанні. Для забезпечення безперебійної роботи насосів.
Особливості та переваги
Знімний фільтр
- Фільтр можна чистити під проточною водою, тобто його можна використовувати знову і знову.
Pump prefilter, large
- For pumps with a water flow rate of up to 6,000 l/h.
Фільтр попереднього очищення
- For additional protection of the pump against coarse dirt particles or sand.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розміри
|Розмір комірки до 6000 л / год: 250 мкм (0,25 мм)
|Тиск (бар)
|8
|Розмір комірки (мм)
|0,25
|Розмір різьби
|G1
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|1,132
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,32
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|120 x 220 x 316
Оснащення
- Аксесуари з асортименту Kärcher PerfectConnect
Області застосування
- Забезпечує захист заглибного насоса від грубих частинок бруду.