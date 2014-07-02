Вхідний фільтр із зворотним клапаном 3/4 "

Для приєднання до всмоктувального шлангу, що поставляється метражем.

Для приєднання до всмоктувального шлангу, що поставляється метражем. З хомутом. Зворотний клапан прискорює повторний пуск насоса.

Особливості та переваги
Зворотний клапан
  • Зворотний клапан перешкоджає перекачуванню води назад і тому скорочує час повторного всмоктування.
Для приєднання до всмоктуюйого шлангу
  • Для індивідуального налаштування всмоктувального шланга
Специфікації

Технічні характеристики

Розміри Підходить для 3/4'' шлангів
Колір чорний
Вага (кг) 0,077
Вага (з упаковкою) (кг) 0,097
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 40 x 146 x 40
Області застосування
  • Для перекачування води, наприклад, з цистерни, водяної бочки, водойми