Вхідний фільтр із зворотним клапаном 3/4 "
Для приєднання до всмоктувального шлангу, що поставляється метражем.
Для приєднання до всмоктувального шлангу, що поставляється метражем. З хомутом. Зворотний клапан прискорює повторний пуск насоса.
Особливості та переваги
Зворотний клапан
- Зворотний клапан перешкоджає перекачуванню води назад і тому скорочує час повторного всмоктування.
Для приєднання до всмоктуюйого шлангу
- Для індивідуального налаштування всмоктувального шланга
Специфікації
Технічні характеристики
|Розміри
|Підходить для 3/4'' шлангів
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,077
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,097
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|40 x 146 x 40
Сумісна техніка
Області застосування
- Для перекачування води, наприклад, з цистерни, водяної бочки, водойми